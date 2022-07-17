viewtopic.php?p=5459676#p5459676
Дией виртуальная неотропа открывается.Лимит 10к в месяц на аккаунт.Зарубят её и будет дописались
Снова начнем свиньей по 10грн. в день на КДВ откладывать
ну и
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:50
viewtopic.php?p=5459676#p5459676
Дией виртуальная неотропа открывается.Лимит 10к в месяц на аккаунт.Зарубят её и будет дописались
Снова начнем свиньей по 10грн. в день на КДВ откладывать
ну и
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:09
Чем-то напомнило диалог из клипа известной в прошлом песни:
"-И сейчас вот снимаю хату. Рисую потихоньку.
-В каком стиле рисуешь?
-Да, вообще в разных стилях. Ну такие, знаешь, более пастельные тона. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается"
Додано: Нед 17 лип, 2022 14:50
Ну как бы понимаете, я не такой ценитель разных сортов "лайна" чтобы обсуждать их вкусовые особенности и пищевые ценности с тем кто действительно их ценит. Благо у меня есть достаточно времени, чтобы сравнивать разные банковские продукты и достаточно знаний и опыта чтобы выбирать то что действительно и лучше, и дешевле, и мне нужнее из ВСЕГО многообразия БСУ, которая в реальности шире чем только моня с приватом. Поэтому я сознательно не собираюсь никому ничего тут доказывать, какие бы это ассоциации с творчеством "Ленинграда" у кого-либо не вызывало. Нравится это ... - ну ваш выбор. Еще раз - мой пост не был изначально адресован "поклонникам привата". И с тем кому мой пост был адресован - мы уже выяснили все моменты в личке. А тем кому не нравится само понятие #зеленелайно - просто предлагаю поинтересоваться по каким таким обстоятельствам приват был ним награжден (ключевое слово "стейки")- ИМХО абсолютно заслужено!
Додано: Нед 17 лип, 2022 15:10
Re: ПриватБанк
Не похоже На форуме не так уж много пользователей, которые поднимают тему "лайна" в том числе безотносительно к поставленному вопросу и ситуации, в которой находится тот или иной пользователь/клиент банка.
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:32
ПриватБанк
Alex2007
“который давал и в принципе еще дает, купить людям немного валюты (некоторым даже много, чего не стоило бы делать) по льготным курсам (кому надо тот знает как).”
Alex2007
А можете чуть конкретней- какая на сегодня осталась возможность купить по льготным курсам?
Хотя бы намекните.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:33
Re: ПриватБанк
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