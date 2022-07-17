Додано: Нед 17 лип, 2022 14:50

DONALD написав: WallNutPen написав: Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги. Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мойчтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги.



Чем-то напомнило диалог из клипа известной в прошлом песни:

"-И сейчас вот снимаю хату. Рисую потихоньку.

-В каком стиле рисуешь?

-Да, вообще в разных стилях. Ну такие, знаешь, более пастельные тона. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается" Чем-то напомнило диалог из клипа известной в прошлом песни:"-И сейчас вот снимаю хату. Рисую потихоньку.-В каком стиле рисуешь?-Да, вообще в разных стилях. Ну такие, знаешь, более пастельные тона. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается"

Ну как бы понимаете, я не такой ценитель разных сортов "лайна" чтобы обсуждать их вкусовые особенности и пищевые ценности с тем кто действительно их ценит. Благо у меня есть достаточно времени, чтобы сравнивать разные банковские продукты и достаточно знаний и опыта чтобы выбирать то что действительно и лучше, и дешевле, и мне нужнее из ВСЕГО многообразия БСУ, которая в реальности шире чем только моня с приватом. Поэтому я сознательно не собираюсь никому ничего тут доказывать, какие бы это ассоциации с творчеством "Ленинграда" у кого-либо не вызывало. Нравится это ... - ну ваш выбор. Еще раз - мой пост не был изначально адресован "поклонникам привата". И с тем кому мой пост был адресован - мы уже выяснили все моменты в личке. А тем кому не нравится само понятие #зеленелайно - просто предлагаю поинтересоваться по каким таким обстоятельствам приват был ним награжден (ключевое слово "стейки")- ИМХО абсолютно заслужено!