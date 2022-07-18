Додано: Пон 18 лип, 2022 16:13

Житейская ситуация.

Жена - за кордоном, муж - в Украине.

Перед отъездом жена составила на мужа полную нотариальную доверенность, с правом открывать и забирать её банковские карточки, снимать нал и тд.

Как он может снять доллары с её карты в Привате ?

Как я понимаю - он должен открыть карту на себя, но привязанную к её счёту.

В принципе - несложная процедура. Но сейчас идёт война.

Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.

Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.



Насколько правомерны требования банка ?

Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?

Стоит ли настаивать ? НБУ ? Или банк таки в своём праве ?