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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:21

IMPRINTER

то есть, пришёл я в отделение, показал свидетельство о смерти, свой паспорт и забрал деньги?

Минуя процесс вступления в наследство и ожидание полгода?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:21

  IMPRINTER написав:
  Andrey2512 написав:Народ, подскажите кто сталкивался. При оформлении депозита есть возможность сделать "распоряжение" на случай смерти.
Как оно работает? Если человек умирает, то приходит тот, на кого выписано распоряжение и забирает депозит? Доя этого надо свидетельство о смерти и всё?

Или нужно обращаться к нотариусу и на общих основаниях вступать в наследство?


у примата можно это сделать при оформлении (при жизни) депо без нотариуса.

Так як це юридично виглядає? Що це за спадкування без заповіту, що з податками, чим потім відбиватися від інших претендентів?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:31

klug

Вот и мне интересно. Что за "розпорядження"
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:43

  Andrey2512 написав:IMPRINTER

то есть, пришёл я в отделение, показал свидетельство о смерти, свой паспорт и забрал деньги?

Минуя процесс вступления в наследство и ожидание полгода?)


таких деталей уже не подскажу .. но в примат24 есть даже раздел
Мои вклады с завещанием

Yes
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:13

Как снять деньги с чужой карты по доверенности ?

Житейская ситуация.
Жена - за кордоном, муж - в Украине.
Перед отъездом жена составила на мужа полную нотариальную доверенность, с правом открывать и забирать её банковские карточки, снимать нал и тд.
Как он может снять доллары с её карты в Привате ?
Как я понимаю - он должен открыть карту на себя, но привязанную к её счёту.
В принципе - несложная процедура. Но сейчас идёт война.
Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.
Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.

Насколько правомерны требования банка ?
Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?
Стоит ли настаивать ? НБУ ? Или банк таки в своём праве ?
mustbe
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  #<1 ... 114115116117
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