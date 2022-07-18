IMPRINTER
то есть, пришёл я в отделение, показал свидетельство о смерти, свой паспорт и забрал деньги?
Минуя процесс вступления в наследство и ожидание полгода?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:21
IMPRINTER
то есть, пришёл я в отделение, показал свидетельство о смерти, свой паспорт и забрал деньги?
Минуя процесс вступления в наследство и ожидание полгода?)
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:21
Так як це юридично виглядає? Що це за спадкування без заповіту, що з податками, чим потім відбиватися від інших претендентів?
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:43
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:13
Как снять деньги с чужой карты по доверенности ?
Житейская ситуация.
Жена - за кордоном, муж - в Украине.
Перед отъездом жена составила на мужа полную нотариальную доверенность, с правом открывать и забирать её банковские карточки, снимать нал и тд.
Как он может снять доллары с её карты в Привате ?
Как я понимаю - он должен открыть карту на себя, но привязанную к её счёту.
В принципе - несложная процедура. Но сейчас идёт война.
Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.
Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.
Насколько правомерны требования банка ?
Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?
Стоит ли настаивать ? НБУ ? Или банк таки в своём праве ?
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