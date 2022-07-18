|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:21
IMPRINTER
то есть, пришёл я в отделение, показал свидетельство о смерти, свой паспорт и забрал деньги?
Минуя процесс вступления в наследство и ожидание полгода?)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:21
IMPRINTER написав: Andrey2512 написав:
Народ, подскажите кто сталкивался. При оформлении депозита есть возможность сделать "распоряжение" на случай смерти.
Как оно работает? Если человек умирает, то приходит тот, на кого выписано распоряжение и забирает депозит? Доя этого надо свидетельство о смерти и всё?
Или нужно обращаться к нотариусу и на общих основаниях вступать в наследство?
у примата можно это сделать при оформлении (при жизни) депо без нотариуса.
Так як це юридично виглядає? Що це за спадкування без заповіту, що з податками, чим потім відбиватися від інших претендентів?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7112
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:31
klug
Вот и мне интересно. Что за "розпорядження"
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:43
Andrey2512 написав:IMPRINTER
то есть, пришёл я в отделение, показал свидетельство о смерти, свой паспорт и забрал деньги?
Минуя процесс вступления в наследство и ожидание полгода?)
таких деталей уже не подскажу .. но в примат24 есть даже раздел
Мои вклады с завещанием
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38607
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6158 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:13
Житейская ситуация.
Жена - за кордоном, муж - в Украине.
Перед отъездом жена составила на мужа полную нотариальную доверенность, с правом открывать и забирать её банковские карточки, снимать нал и тд.
Как он может снять доллары с её карты в Привате ?
Как я понимаю - он должен открыть карту на себя, но привязанную к её счёту.
В принципе - несложная процедура. Но сейчас идёт война.
Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.
Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.
Насколько правомерны требования банка ?
Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?
Стоит ли настаивать ? НБУ ? Или банк таки в своём праве ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6283
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:43
mustbe написав:
Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.
Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.
Насколько правомерны требования банка ?
Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?
Стоит ли настаивать ?
Настаивать можно и нужно.
Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.
Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.
При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 1410
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 1041 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:05
Igneus написав: mustbe написав:
Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.
Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.
Насколько правомерны требования банка ?
Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?
Стоит ли настаивать ?
Настаивать можно и нужно.
Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.
Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.
При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде.
Спасибо за мнение, тоже так думал.
Как действовать человеку ? НачОтд его прямо послал - дескать без оригиналов доков ничего не будет.
На какие статьи закона ссылаться ? Да и перед кем ?
Куда жаловаться ? Писать кляузы в НБУ ? Долго и малопродуктивно.
Нужен реальный алгоритм действий
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6283
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:17
mustbe написав: Igneus написав: mustbe написав:
Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.
Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.
Насколько правомерны требования банка ?
Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?
Стоит ли настаивать ?
Настаивать можно и нужно.
Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.
Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.
При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде.
Спасибо за мнение, тоже так думал.
Как действовать человеку ? НачОтд его прямо послал - дескать без оригиналов доков ничего не будет.
На какие статьи закона ссылаться ? Да и перед кем ?
Куда жаловаться ? Писать кляузы в НБУ ? Долго и малопродуктивно.
Нужен реальный алгоритм действий
Может можно будет перечислить с её счёта на его счёт. Была вроде новость, что можно переводить валюту между счетами родственников. Не знаю только реализовано ли это уже в П24.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:23
lara_08 написав:
Может можно будет перечислить с её счёта на его счёт. Была вроде новость, что можно переводить валюту между счетами родственников. Не знаю только реализовано ли это уже в П24.
В привате ? Перевести баксы ? Очень сомневаюсь.
Впрочем - если свифт или сепа реально ходят - то тоже вариант, конечно.
Но - запасной. И малореальный.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6283
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|