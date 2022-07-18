А можно подробнее ?
Это свифт или сепа или что ?
Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:43
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:51
Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка.
Ему нужно набрать жалобу на компьютере с соблюдением статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", распечатать ее, потом подписать и указать дату, отсканировать подписанный текст с переводом в формат PDF, и, послать ее уже в этом формате на электронную почту Приватбанка, поскольку электронная форма обращения, в таком случае, приравнивается к письменной и не требует ЭЦП.
К тексту жалобы нужно приложить отсканированную копию доверенности и свидетельства о браке.
В жалобе нужно ссылаться, прежде всего, на часть 1 статьи 19 Конституции Украины, а именно правовой порядок в Украине основывается на принципах, что никто не может принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Эта часть статьи 19 Конституции касается именно частных лиц (все, что законом не запрещено, то разрешено), в отличии от части 2 статьи 19 Конституции, которая касается именно должностных лиц государственного Приватбанка (разрешено лишь то, что дозволено законом).
Один из моих преподавателей разъяснял ч. 1 ст. 19 Конституции для споров с должностными лицами таким образом: требуй, чтобы оно (должностное лицо), правой рукой мощно сжало палец левой руки и показало этим пальцем статью закона, в которой оно (должностное лицо) какую-либо дурь увидело.
Итак, нет такого закона в Украине, который обязывает частное лицо предъявлять, кроме доверенности, еще и документы доверителя, на основе которых нотариус оформил доверенность.
Кроме ч. 1 ст. 19 Конституции нужно ссылаться на статьи 237-250 Гражданского кодекса Украины о представительстве, в том числе, на основе доверенности.
Наконец, нужно ссылаться на статьи 60 - 74 Семейного кодекса Украины о праве совместной собственности супругов на имущество, в том числе, на денежные средства, поскольку существует презумпция, что во время брака не только доходы, но и долги, являются совместной собственностью. По сути, в этом случае деньги жены являются и деньгами мужа, если жена заключила договор с Приватбанком во время брака.
Кстати, неплохо напомнить Приватбанку, что по долгам супругов он предъявляет требования к любому из них или к обоим сразу, независимо от того, кто из них заключал договор.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:06
описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...
в далеком 2014-15 УкрЭксим, например, проверял доверенность как бы не несколько дней, но, справедливости ради, только ее,
не помню, звонили ли жене в процессе,
и это снимать проценты, ~200 $EUR в мес
поэтому, во-первых, банки предлагают свои собственные доверенности, видные по их системе,
во-вторых, забирают оригинал (в Укрэксиме забрали, так понимаю, в дело) - либо так либо никак
я бы шел по пути выпуска карты и снятия за границей, либо все же покатал жену, если это возможно и того стоит
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