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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 116117118119> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.1 5 19 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 32% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Пон 18 лип, 2022 17:43 TUR написав: mustbe написав: В привате ? Перевести баксы ? Очень сомневаюсь. В привате ? Перевести баксы ? Очень сомневаюсь.

Можно. Все реально. Необходимо будет приложить документы о близком родстве. Есть ограничения по суммам Можно. Все реально. Необходимо будет приложить документы о близком родстве. Есть ограничения по суммам

А можно подробнее ?

Это свифт или сепа или что ?

Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ? А можно подробнее ?Это свифт или сепа или что ?Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ? mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 17:51 mustbe написав: Igneus написав: mustbe написав: Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.

Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.

Насколько правомерны требования банка ?

Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?

Стоит ли настаивать ? Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.Насколько правомерны требования банка ?Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?Стоит ли настаивать ?

Настаивать можно и нужно.

Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.

Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.

При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде. Настаивать можно и нужно.Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде.

Спасибо за мнение, тоже так думал.

Как действовать человеку ? НачОтд его прямо послал - дескать без оригиналов доков ничего не будет.

На какие статьи закона ссылаться ? Да и перед кем ?

Куда жаловаться ? Писать кляузы в НБУ ? Долго и малопродуктивно.

Нужен реальный алгоритм действий Спасибо за мнение, тоже так думал.Как действовать человеку ? НачОтд его прямо послал - дескать без оригиналов доков ничего не будет.На какие статьи закона ссылаться ? Да и перед кем ?Куда жаловаться ? Писать кляузы в НБУ ? Долго и малопродуктивно.Нужен реальный алгоритм действий

Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка.

Ему нужно набрать жалобу на компьютере с соблюдением статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", распечатать ее, потом подписать и указать дату, отсканировать подписанный текст с переводом в формат PDF, и, послать ее уже в этом формате на электронную почту Приватбанка, поскольку электронная форма обращения, в таком случае, приравнивается к письменной и не требует ЭЦП.

К тексту жалобы нужно приложить отсканированную копию доверенности и свидетельства о браке.



В жалобе нужно ссылаться, прежде всего, на часть 1 статьи 19 Конституции Украины, а именно правовой порядок в Украине основывается на принципах, что никто не может принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Эта часть статьи 19 Конституции касается именно частных лиц (все, что законом не запрещено, то разрешено), в отличии от части 2 статьи 19 Конституции, которая касается именно должностных лиц государственного Приватбанка (разрешено лишь то, что дозволено законом).

Один из моих преподавателей разъяснял ч. 1 ст. 19 Конституции для споров с должностными лицами таким образом: требуй, чтобы оно (должностное лицо), правой рукой мощно сжало палец левой руки и показало этим пальцем статью закона, в которой оно (должностное лицо) какую-либо дурь увидело.

Итак, нет такого закона в Украине, который обязывает частное лицо предъявлять, кроме доверенности, еще и документы доверителя, на основе которых нотариус оформил доверенность.



Кроме ч. 1 ст. 19 Конституции нужно ссылаться на статьи 237-250 Гражданского кодекса Украины о представительстве, в том числе, на основе доверенности.



Наконец, нужно ссылаться на статьи 60 - 74 Семейного кодекса Украины о праве совместной собственности супругов на имущество, в том числе, на денежные средства, поскольку существует презумпция, что во время брака не только доходы, но и долги, являются совместной собственностью. По сути, в этом случае деньги жены являются и деньгами мужа, если жена заключила договор с Приватбанком во время брака.

Кстати, неплохо напомнить Приватбанку, что по долгам супругов он предъявляет требования к любому из них или к обоим сразу, независимо от того, кто из них заключал договор. Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка.Ему нужно набрать жалобу на компьютере с соблюдением статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", распечатать ее, потом подписать и указать дату, отсканировать подписанный текст с переводом в формат PDF, и, послать ее уже в этом формате на электронную почту Приватбанка, поскольку электронная форма обращения, в таком случае, приравнивается к письменной и не требует ЭЦП.К тексту жалобы нужно приложить отсканированную копию доверенности и свидетельства о браке.В жалобе нужно ссылаться, прежде всего, на, а именно правовой порядок в Украине основывается на принципах, что никто не может принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.Эта часть статьи 19 Конституции касается именно частных лиц (), в отличии от ч, которая касается именно должностных лиц государственного Приватбанка ().Один из моих преподавателей разъяснял ч. 1 ст. 19 Конституции для споров с должностными лицами таким образом: требуй, чтобы оно (должностное лицо), правой рукой мощно сжало палец левой руки и показало этим пальцем статью закона, в которой оно (должностное лицо) какую-либо дурь увидело.Итак, нет такого закона в Украине, который обязывает частное лицо предъявлять, кроме доверенности, еще и документы доверителя, на основе которых нотариус оформил доверенность.Кроме ч. 1 ст. 19 Конституции нужно ссылаться нао представительстве, в том числе, на основе доверенности.Наконец, нужно ссылаться нао праве совместной собственности супругов на имущество, в том числе, на денежные средства, поскольку существует презумпция, что во время брака не только доходы, но и долги, являются совместной собственностью. По сути, в этом случае деньги жены являются и деньгами мужа, если жена заключила договор с Приватбанком во время брака.Кстати, неплохо напомнить Приватбанку, что по долгам супругов он предъявляет требования к любому из них или к обоим сразу, независимо от того, кто из них заключал договор. Igneus Повідомлень: 1413 З нами з: 29.08.18 Подякував: 1041 раз. Подякували: 691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:06 Igneus написав: mustbe написав: Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.

Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.

Насколько правомерны требования банка ?

Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?

Стоит ли настаивать ? Приват требует помимо доверенности ещё и оригиналы документов жены, которая (напомню) находится за кордоном.Она может по видео подтвердить своё согласие и добрую волю, но пересылать по почте документы - очень не хочет.Насколько правомерны требования банка ?Как всё-таки человек может снять деньги со счёта своей жены при наличии доверенности, но без пересылки документов по почте, что само по себе не очень законно ?Стоит ли настаивать ?

Настаивать можно и нужно.

Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.

Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.

При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде. Настаивать можно и нужно.Оригиналы документов жены, ее дееспособность и настоящую волю проверил нотариус перед оформлением доверенности, и, поэтому, Приватбанку нужно предъявлять только доверенность.Требование предъявления документов жены является самодеятельностью безграмотных сотрудников Приватбанка. По аналогии, когда юрист приходит в суд с доверенностью клиента, суд проверяет лишь оригинал доверенности, но не требует документы клиентов.При этом не отдавайте оригинал доверенности Приватбанку, поскольку она может пригодится и в других банках. Пусть снимают копию с оригинала доверенности и заверяют ее, поскольку аналогично осуществляется в суде.



описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...



в далеком 2014-15 УкрЭксим, например, проверял доверенность как бы не несколько дней, но, справедливости ради, только ее,

не помню, звонили ли жене в процессе,

и это снимать проценты, ~200 $EUR в мес



поэтому, во-первых, банки предлагают свои собственные доверенности, видные по их системе, и, кстати, хреново работающие в других отделениях - банк называть не буду, но,думаю, причина та же - нет дела доверителя, нельзя 100% проверить,

во-вторых, забирают оригинал (в Укрэксиме забрали, так понимаю, в дело) - либо так либо никак



я бы шел по пути выпуска карты и снятия за границей, либо все же покатал жену, если это возможно и того стоит описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...в далеком 2014-15 УкрЭксим, например, проверял доверенность как бы не несколько дней, но, справедливости ради, только ее,не помню, звонили ли жене в процессе,и это снимать проценты, ~200 $EUR в меспоэтому, во-первых, банки предлагают свои собственные доверенности, видные по их системе, и, кстати, хреново работающие в других отделениях - банк называть не буду, но,думаю, причина та же - нет дела доверителя, нельзя 100% проверить,во-вторых, забирают оригинал (в Укрэксиме забрали, так понимаю, в дело) - либо так либо никакя бы шел по пути выпуска карты и снятия за границей, либо все же покатал жену, если это возможно и того стоит cohan

Повідомлень: 4196 З нами з: 27.09.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:25 mustbe написав: TUR написав: mustbe написав: В привате ? Перевести баксы ? Очень сомневаюсь. В привате ? Перевести баксы ? Очень сомневаюсь.

Можно. Все реально. Необходимо будет приложить документы о близком родстве. Есть ограничения по суммам Можно. Все реально. Необходимо будет приложить документы о близком родстве. Есть ограничения по суммам

А можно подробнее ?

Это свифт или сепа или что ?

Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ? А можно подробнее ?Это свифт или сепа или что ?Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ?

Нужно спросить в поддержке как это работает.

https://www.google.com/amp/s/economics. ... 28497.html Нужно спросить в поддержке как это работает. lara_08 Повідомлень: 255 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:28 cohan написав: описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...



в далеком 2014-15 УкрЭксим, например, проверял доверенность как бы не несколько дней, но, справедливости ради, только ее,

не помню, звонили ли жене в процессе,

и это снимать проценты, ~200 $EUR в мес



поэтому, во-первых, банки предлагают свои собственные доверенности, видные по их системе, и, кстати, хреново работающие в других отделениях - банк называть не буду, но,думаю, причина та же - нет дела доверителя, нельзя 100% проверить,

во-вторых, забирают оригинал (в Укрэксиме забрали, так понимаю, в дело) - либо так либо никак



я бы шел по пути выпуска карты и снятия за границей, либо все же покатал жену, если это возможно и того стоит описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...в далеком 2014-15 УкрЭксим, например, проверял доверенность как бы не несколько дней, но, справедливости ради, только ее,не помню, звонили ли жене в процессе,и это снимать проценты, ~200 $EUR в меспоэтому, во-первых, банки предлагают свои собственные доверенности, видные по их системе, и, кстати, хреново работающие в других отделениях - банк называть не буду, но,думаю, причина та же - нет дела доверителя, нельзя 100% проверить,во-вторых, забирают оригинал (в Укрэксиме забрали, так понимаю, в дело) - либо так либо никакя бы шел по пути выпуска карты и снятия за границей, либо все же покатал жену, если это возможно и того стоит

Если доверенность отозвана доверителем, но еще находится в руках представителя, то это будет проблемой доверителя, а не банка. Кстати, одним из оснований для прекращения действия доверенности является смерть доверителя, но и в этом случае представитель сохраняет свои полномочия для осуществления неотложных действий или действий для предотвращения убытков (статья 248 Гражданского кодекса).

У меня есть несколько доверенностей от близких друзей для ведения их дел в судах, по которым я отрабатывал, в случае необходимости, их поручения в банках.

Однажды один из них уехал в отпуск и забыл, что в это время у него заканчивается гривневый вклад в банке. С препирательствами я получил его вклад в кассе, зачислил на свою карту и перевел с ней вклад на карту друга, который открыл с ней свой новый вклад.

Банк требовал оставить ему оригинал доверенности, но я им его не отдал, объяснив про правило "правой руки и левого пальца" . Если доверенность отозвана доверителем, но еще находится в руках представителя, то это будет проблемой доверителя, а не банка. Кстати, одним из оснований для прекращения действия доверенности является смерть доверителя, но и в этом случае представитель сохраняет свои полномочия для осуществления неотложных действий или действий для предотвращения убытков (статья 248 Гражданского кодекса).У меня есть несколько доверенностей от близких друзей для ведения их дел в судах, по которым я отрабатывал, в случае необходимости, их поручения в банках.Однажды один из них уехал в отпуск и забыл, что в это время у него заканчивается гривневый вклад в банке. С препирательствами я получил его вклад в кассе, зачислил на свою карту и перевел с ней вклад на карту друга, который открыл с ней свой новый вклад.Банк требовал оставить ему оригинал доверенности, но я им его не отдал, объяснив про правило "правой руки и левого пальца" Igneus Повідомлень: 1413 З нами з: 29.08.18 Подякував: 1041 раз. Подякували: 691 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:30 cohan написав: описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...

описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...

Это не тот случай. Доверенность - не отозвана, жена готова по видео подтвердить свою добрую волю, проблем с адресами нет.

Проблема - только одна: зеллайно отказывается выдавать карту на основании доверенности, требует именно оригиналы документов лица, выдавшего доверенность. Это не тот случай. Доверенность - не отозвана, жена готова по видео подтвердить свою добрую волю, проблем с адресами нет.Проблема - только одна: зеллайно отказывается выдавать карту на основании доверенности, требует именно оригиналы документов лица, выдавшего доверенность. mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:37 Re: ПриватБанк IMPRINTER написав: у примата можно это сделать при оформлении (при жизни) депо без нотариуса у примата можно это сделать при оформлении (при жизни) депо без нотариуса



Да уж... Одна поддержка говорит одно, в чате говорят другое.





Узнать про наличие заповідального розпорядження можно только в банке, но нужно принести в отделение свидетельство о смерти - сказали по телефону.



А в чате сказали, что розпоряджень нет.



Интересно. Да уж... Одна поддержка говорит одно, в чате говорят другое.Узнать про наличие заповідального розпорядження можно только в банке, но нужно принести в отделение свидетельство о смерти - сказали по телефону.А в чате сказали, что розпоряджень нет.Интересно. Andrey2512 Повідомлень: 112 З нами з: 04.04.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:40 Igneus написав: Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка

Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.

Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.

Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.

Что скажете ?

Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.Что скажете ?Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:40 Re: ПриватБанк А как-то из привата можно получить/перевести деньги с универсалки на Альфу, пумб, моно или кредитагрколь с минимальными затратами? PUnder Повідомлень: 1291 З нами з: 02.08.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 18:52 mustbe написав: Igneus написав: Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка

Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.

Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.

Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.

Что скажете ?

Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.Что скажете ?Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь

Не уверен что это сработает. Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад никакие отделения не имели права ничего принимать, их руководители не имели никаких прав коммуникаций с клиентами от имени банка (другими словами не имели доверенности от банка на это) и вообще даже круглые банковские печати имели 3-4 высших руководителей уровня регионального (областного) управления. Остальные имели в лучшем случае штампики для пакетов. Поэтому боюсь руководитель отделения просто ничего не примет у вашего знакомого. Что делать - это #зеленелайно . Поэтому обращаться надо на уровень юридического лица Не уверен что это сработает. Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад никакие отделения не имели права ничего принимать, их руководители не имели никаких прав коммуникаций с клиентами от имени банка (другими словами не имели доверенности от банка на это) и вообще даже круглые банковские печати имели 3-4 высших руководителей уровня регионального (областного) управления. Остальные имели в лучшем случае штампики для пакетов. Поэтому боюсь руководитель отделения просто ничего не примет у вашего знакомого. Что делать - это #зеленелайно. Поэтому обращаться надо на уровень юридического лица WallNutPen Повідомлень: 630 З нами з: 08.06.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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