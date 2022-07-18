А можно подробнее ?
Это свифт или сепа или что ?
Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:43
Додано: Пон 18 лип, 2022 17:51
Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка.
Ему нужно набрать жалобу на компьютере с соблюдением статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", распечатать ее, потом подписать и указать дату, отсканировать подписанный текст с переводом в формат PDF, и, послать ее уже в этом формате на электронную почту Приватбанка, поскольку электронная форма обращения, в таком случае, приравнивается к письменной и не требует ЭЦП.
К тексту жалобы нужно приложить отсканированную копию доверенности и свидетельства о браке.
В жалобе нужно ссылаться, прежде всего, на часть 1 статьи 19 Конституции Украины, а именно правовой порядок в Украине основывается на принципах, что никто не может принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Эта часть статьи 19 Конституции касается именно частных лиц (все, что законом не запрещено, то разрешено), в отличии от части 2 статьи 19 Конституции, которая касается именно должностных лиц государственного Приватбанка (разрешено лишь то, что дозволено законом).
Один из моих преподавателей разъяснял ч. 1 ст. 19 Конституции для споров с должностными лицами таким образом: требуй, чтобы оно (должностное лицо), правой рукой мощно сжало палец левой руки и показало этим пальцем статью закона, в которой оно (должностное лицо) какую-либо дурь увидело.
Итак, нет такого закона в Украине, который обязывает частное лицо предъявлять, кроме доверенности, еще и документы доверителя, на основе которых нотариус оформил доверенность.
Кроме ч. 1 ст. 19 Конституции нужно ссылаться на статьи 237-250 Гражданского кодекса Украины о представительстве, в том числе, на основе доверенности.
Наконец, нужно ссылаться на статьи 60 - 74 Семейного кодекса Украины о праве совместной собственности супругов на имущество, в том числе, на денежные средства, поскольку существует презумпция, что во время брака не только доходы, но и долги, являются совместной собственностью. По сути, в этом случае деньги жены являются и деньгами мужа, если жена заключила договор с Приватбанком во время брака.
Кстати, неплохо напомнить Приватбанку, что по долгам супругов он предъявляет требования к любому из них или к обоим сразу, независимо от того, кто из них заключал договор.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:06
описан идеальный вариант, но с деньгами все не так просто - доверенность может быть отозвана, может быть другой тип, могут быть проблемы с реквизитами - при мне в ПУМБе долго мужик просил выдать, но в прописке отличался адрес, уже не помню, в чем там прикол, конечно - ничего не выдали, часа два мусолил, я успел прогуляться и подойти за валютой...
в далеком 2014-15 УкрЭксим, например, проверял доверенность как бы не несколько дней, но, справедливости ради, только ее,
не помню, звонили ли жене в процессе,
и это снимать проценты, ~200 $EUR в мес
поэтому, во-первых, банки предлагают свои собственные доверенности, видные по их системе, и, кстати, хреново работающие в других отделениях - банк называть не буду, но,думаю, причина та же - нет дела доверителя, нельзя 100% проверить,
во-вторых, забирают оригинал (в Укрэксиме забрали, так понимаю, в дело) - либо так либо никак
я бы шел по пути выпуска карты и снятия за границей, либо все же покатал жену, если это возможно и того стоит
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:25
Нужно спросить в поддержке как это работает.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:28
Если доверенность отозвана доверителем, но еще находится в руках представителя, то это будет проблемой доверителя, а не банка. Кстати, одним из оснований для прекращения действия доверенности является смерть доверителя, но и в этом случае представитель сохраняет свои полномочия для осуществления неотложных действий или действий для предотвращения убытков (статья 248 Гражданского кодекса).
У меня есть несколько доверенностей от близких друзей для ведения их дел в судах, по которым я отрабатывал, в случае необходимости, их поручения в банках.
Однажды один из них уехал в отпуск и забыл, что в это время у него заканчивается гривневый вклад в банке. С препирательствами я получил его вклад в кассе, зачислил на свою карту и перевел с ней вклад на карту друга, который открыл с ней свой новый вклад.
Банк требовал оставить ему оригинал доверенности, но я им его не отдал, объяснив про правило "правой руки и левого пальца" .
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:30
Это не тот случай. Доверенность - не отозвана, жена готова по видео подтвердить свою добрую волю, проблем с адресами нет.
Проблема - только одна: зеллайно отказывается выдавать карту на основании доверенности, требует именно оригиналы документов лица, выдавшего доверенность.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:37
Re: ПриватБанк
Да уж... Одна поддержка говорит одно, в чате говорят другое.
Узнать про наличие заповідального розпорядження можно только в банке, но нужно принести в отделение свидетельство о смерти - сказали по телефону.
А в чате сказали, что розпоряджень нет.
Интересно.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:40
Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.
Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.
Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.
Что скажете ?
Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:40
Re: ПриватБанк
А как-то из привата можно получить/перевести деньги с универсалки на Альфу, пумб, моно или кредитагрколь с минимальными затратами?
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:52
Не уверен что это сработает. Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад никакие отделения не имели права ничего принимать, их руководители не имели никаких прав коммуникаций с клиентами от имени банка (другими словами не имели доверенности от банка на это) и вообще даже круглые банковские печати имели 3-4 высших руководителей уровня регионального (областного) управления. Остальные имели в лучшем случае штампики для пакетов. Поэтому боюсь руководитель отделения просто ничего не примет у вашего знакомого. Что делать - это #зеленелайно . Поэтому обращаться надо на уровень юридического лица
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