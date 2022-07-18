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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 116117118119 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.1 5 19 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 32% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Пон 18 лип, 2022 19:04 Re: ПриватБанк mustbe написав: А можно подробнее ?

Это свифт или сепа или что ?

Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ? А можно подробнее ?Это свифт или сепа или что ?Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ?

Вы запрашиваете развернутую консультацию... Вам выше уже дал Igneus одну такую по другому вопросу.

Но это не нормально.

Вам дали "удочку" а не "рыбу".

Отличие совета от полной консультации в цене. Совет - бесплатный. А вот разбираться с подробностями - это другое. Тем более очень много от суммы зависит и могут быть разные варианты вывода денег с мин потерями в зависимости от суммы...

Если хотите "рыбу" - найдите и обратитесь к специалисту (не бесплатно). Вы запрашиваете развернутую консультацию... Вам выше уже далодну такую по другому вопросу.Но это не нормально.Вам дали "удочку" а не "рыбу".Отличие совета от полной консультации в цене. Совет - бесплатный. А вот разбираться с подробностями - это другое. Тем более очень много от суммы зависит и могут быть разные варианты вывода денег с мин потерями в зависимости от суммы...Если хотите "рыбу" - найдите и обратитесь к специалисту (не бесплатно). TUR

Повідомлень: 101 З нами з: 05.04.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:05 PUnder написав: А как-то из привата можно получить/перевести деньги с универсалки на Альфу, пумб, моно или кредитагрколь с минимальными затратами? А как-то из привата можно получить/перевести деньги с универсалки на Альфу, пумб, моно или кредитагрколь с минимальными затратами?

Минимальными затратами чего? Денег? Времени? Сил? Месяц отлежки на депо и снятие налом с заносом нала на альфу - нет затрат денег (полностью бесплатно + мизерный %% за депо) - но есть затраты времени (месяц) и сил (кеды). Устроит?

Есть просто перевод с карты на карту - затрат времени и сил 0, но не бесплатно.

Ну и есть вариант - типа если у вас есть виза премиум от банка на букву К то вроде пока ещё можно перекинуть деньгу туда и в том банке можно бесплатно снять не очень большие суммы в месяц (не более 30к суммарно если снимать частично налом, частично переводить по p2p и частично по СЭП ) Минимальными затратами чего? Денег? Времени? Сил? Месяц отлежки на депо и снятие налом с заносом нала на альфу - нет затрат денег (полностью бесплатно + мизерный %% за депо) - но есть затраты времени (месяц) и сил (кеды). Устроит?Есть просто перевод с карты на карту - затрат времени и сил 0, но не бесплатно.Ну и есть вариант - типа если у вас есть виза премиум от банка на букву К то вроде пока ещё можно перекинуть деньгу туда и в том банке можно бесплатно снять не очень большие суммы в месяц (не более 30к суммарно если снимать частично налом, частично переводить по p2p и частично по СЭП ) WallNutPen Повідомлень: 630 З нами з: 08.06.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:15 TUR написав: Вы запрашиваете развернутую консультацию... Вам выше уже дал Igneus одну такую по другому вопросу.

Но это не нормально.

Вам дали "удочку" а не "рыбу".

Отличие совета от полной консультации в цене. Совет - бесплатный. А вот разбираться с подробностями - это другое. Тем более очень много от суммы зависит и могут быть разные варианты вывода денег с мин потерями в зависимости от суммы...

Если хотите "рыбу" - найдите и обратитесь к специалисту (не бесплатно). Вы запрашиваете развернутую консультацию... Вам выше уже далодну такую по другому вопросу.Но это не нормально.Вам дали "удочку" а не "рыбу".Отличие совета от полной консультации в цене. Совет - бесплатный. А вот разбираться с подробностями - это другое. Тем более очень много от суммы зависит и могут быть разные варианты вывода денег с мин потерями в зависимости от суммы...Если хотите "рыбу" - найдите и обратитесь к специалисту (не бесплатно).

Нет никакой зависимости от сумм. Человеку нужно открыть карту на себя к чужому счёту.

В присутствии владельца счёта - делается за 10 минут, я и сам так делал.



Если приват реально умеет пересылать баксы между родственниками - то я просил дать линк на эту услугу.

Или она секретная ? Или это так сложно, дать линк ?

А Игнеусу - реальный респект.

Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.

Во вкус вошёл, после стейков то Нет никакой зависимости от сумм. Человеку нужно открыть карту на себя к чужому счёту.В присутствии владельца счёта - делается за 10 минут, я и сам так делал.Если приват реально умеет пересылать баксы между родственниками - то я просил дать линк на эту услугу.Или она секретная ? Или это так сложно, дать линк ?А Игнеусу - реальный респект.Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.Во вкус вошёл, после стейков то mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:18 mustbe написав: Igneus написав: Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка

Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.

Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.

Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.

Что скажете ?

Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.Что скажете ?Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь

Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.

В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.

При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.

Кроме того, нужен доступ в интернет, компьютер с принтером, который работает и в режиме сканера, чтобы отсканировать и послать подписанный текст, а иначе не примут.

Для отправки жалобы нужно после входа в свою электронную почту прикрепить заблаговременно подготовленный и отсканированный ее текст в формате PDF и отправить желательно в рабочее время банка и в то время, когда в Приват24 не проводится банком работ и он доступен.

Доказательством получения банком жалобы будет автоматический ответ от банка через непродолжительное время на электронную почту отправителя. Если автоматического ответа не будет, то надо продублировать отправку жалобы.

Адрес электронной почты Приватбанка: help@pb.ua

Удачи! Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.Кроме того, нужен доступ в интернет, компьютер с принтером, который работает и в режиме сканера, чтобы отсканировать и послать подписанный текст, а иначе не примут.Для отправки жалобы нужно после входа в свою электронную почту прикрепить заблаговременно подготовленный и отсканированный ее текст в формате PDF и отправить желательно в рабочее время банка и в то время, когда в Приват24 не проводится банком работ и он доступен.Доказательством получения банком жалобы будет автоматический ответ от банка через непродолжительное время на электронную почту отправителя. Если автоматического ответа не будет, то надо продублировать отправку жалобы.Адрес электронной почты Приватбанка:Удачи! Востаннє редагувалось Igneus в Пон 18 лип, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1413 З нами з: 29.08.18 Подякував: 1041 раз. Подякували: 691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:19 WallNutPen написав: Не уверен что это сработает. Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад никакие отделения не имели права ничего принимать, их руководители не имели никаких прав коммуникаций с клиентами от имени банка (другими словами не имели доверенности от банка на это) и вообще даже круглые банковские печати имели 3-4 высших руководителей уровня регионального (областного) управления. Остальные имели в лучшем случае штампики для пакетов. Поэтому боюсь руководитель отделения просто ничего не примет у вашего знакомого. Что делать - это #зеленелайно . Поэтому обращаться надо на уровень юридического лица Не уверен что это сработает. Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад никакие отделения не имели права ничего принимать, их руководители не имели никаких прав коммуникаций с клиентами от имени банка (другими словами не имели доверенности от банка на это) и вообще даже круглые банковские печати имели 3-4 высших руководителей уровня регионального (областного) управления. Остальные имели в лучшем случае штампики для пакетов. Поэтому боюсь руководитель отделения просто ничего не примет у вашего знакомого. Что делать - это #зеленелайно. Поэтому обращаться надо на уровень юридического лица

Да, скорее всего в отделении ничего не примут и уж точно не ответят.

Ну и ладно, будем бодаться с правлением (для начала), дело принципа Да, скорее всего в отделении ничего не примут и уж точно не ответят.Ну и ладно, будем бодаться с правлением (для начала), дело принципа mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:21 Re: ПриватБанк mustbe написав: Нет никакой зависимости от сумм. Нет никакой зависимости от сумм.

Ну если Вы в этом убеждены - нет смысла дальше писать..

Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.

Готовы заплатить за его помощь? Ну если Вы в этом убеждены - нет смысла дальше писать..Готовы заплатить за его помощь? Востаннє редагувалось TUR в Пон 18 лип, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз. TUR

Повідомлень: 101 З нами з: 05.04.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:27 Igneus написав: Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.

В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.

При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.

Удачи! Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.Удачи!

От кого лучше подавать жалобу ?

От жены, что её мужу не выдают карту к её счёту ?

Или от мужа, что ему не выдают карту к счёту жены ?



ЗЫ. Доверенность - железобетонная, чуть более чем полная От кого лучше подавать жалобу ?От жены, что её мужу не выдают карту к её счёту ?Или от мужа, что ему не выдают карту к счёту жены ?ЗЫ. Доверенность - железобетонная, чуть более чем полная mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:35 mustbe написав: Igneus написав: Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.

В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.

При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.

Удачи! Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.Удачи!

От кого лучше подавать жалобу ?

От жены, что её мужу не выдают карту к её счёту ?

Или от мужа, что ему не выдают карту к счёту жены ?



ЗЫ. Доверенность - железобетонная, чуть более чем полная От кого лучше подавать жалобу ?От жены, что её мужу не выдают карту к её счёту ?Или от мужа, что ему не выдают карту к счёту жены ?ЗЫ. Доверенность - железобетонная, чуть более чем полная

Подает жалобу тот, кому выдана доверенность, но ему препятствуют в банке выполнить ее положения, то есть, насколько я понял - это муж. Подает жалобу тот, кому выдана доверенность, но ему препятствуют в банке выполнить ее положения, то есть, насколько я понял - это муж. Igneus Повідомлень: 1413 З нами з: 29.08.18 Подякував: 1041 раз. Подякували: 691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лип, 2022 19:42 TUR написав: mustbe написав: Нет никакой зависимости от сумм. Нет никакой зависимости от сумм.

Ну если Вы в этом убеждены - нет смысла дальше писать.. Ну если Вы в этом убеждены - нет смысла дальше писать..

Ну так и не пишите.

Лежит там 1 бакс или 1к или 100к - их никак снять нельзя, даже при наличии доверенности.

Дело - не в суммах, а в инструкции "нужны оригиналы документов поручителя".

Как по мне - это неправильно



TUR написав: Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.

Готовы заплатить за его помощь? Готовы заплатить за его помощь?

Для начала - хотим попробовать сами. Будет нужно - обратимся к юристу.

Например - к Игнеусу.

На данный момент - это просто просьба о совете. На форуме. Для того он и предназначен Ну так и не пишите.Лежит там 1 бакс или 1к или 100к - их никак снять нельзя, даже при наличии доверенности.Дело - не в суммах, а в инструкции "нужны оригиналы документов поручителя".Как по мне - это неправильноДля начала - хотим попробовать сами. Будет нужно - обратимся к юристу.Например - к Игнеусу.На данный момент - это просто просьба о совете. На форуме. Для того он и предназначен mustbe

Повідомлень: 6289 З нами з: 27.12.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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