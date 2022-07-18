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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 19:04
mustbe написав:
А можно подробнее ?
Это свифт или сепа или что ?
Какие тарифы ? Где почитать об этой услуге ?
Вы запрашиваете развернутую консультацию... Вам выше уже дал Igneus
одну такую по другому вопросу.
Но это не нормально.
Вам дали "удочку" а не "рыбу".
Отличие совета от полной консультации в цене. Совет - бесплатный. А вот разбираться с подробностями - это другое. Тем более очень много от суммы зависит и могут быть разные варианты вывода денег с мин потерями в зависимости от суммы...
Если хотите "рыбу" - найдите и обратитесь к специалисту (не бесплатно).
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TUR
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:05
PUnder написав:
А как-то из привата можно получить/перевести деньги с универсалки на Альфу, пумб, моно или кредитагрколь с минимальными затратами?
Минимальными затратами чего? Денег? Времени? Сил? Месяц отлежки на депо и снятие налом с заносом нала на альфу - нет затрат денег (полностью бесплатно + мизерный %% за депо) - но есть затраты времени (месяц) и сил (кеды). Устроит?
Есть просто перевод с карты на карту - затрат времени и сил 0, но не бесплатно.
Ну и есть вариант - типа если у вас есть виза премиум от банка на букву К то вроде пока ещё можно перекинуть деньгу туда и в том банке можно бесплатно снять не очень большие суммы в месяц (не более 30к суммарно если снимать частично налом, частично переводить по p2p и частично по СЭП )
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WallNutPen
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:15
TUR написав:
Вы запрашиваете развернутую консультацию... Вам выше уже дал Igneus
одну такую по другому вопросу.
Но это не нормально.
Вам дали "удочку" а не "рыбу".
Отличие совета от полной консультации в цене. Совет - бесплатный. А вот разбираться с подробностями - это другое. Тем более очень много от суммы зависит и могут быть разные варианты вывода денег с мин потерями в зависимости от суммы...
Если хотите "рыбу" - найдите и обратитесь к специалисту (не бесплатно).
Нет никакой зависимости от сумм. Человеку нужно открыть карту на себя к чужому счёту.
В присутствии владельца счёта - делается за 10 минут, я и сам так делал.
Если приват реально умеет пересылать баксы между родственниками - то я просил дать линк на эту услугу.
Или она секретная ? Или это так сложно, дать линк ?
А Игнеусу - реальный респект.
Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.
Во вкус вошёл, после стейков то
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:18
mustbe написав: Igneus написав:
Пусть подает жалобу в электронном виде (на электронную почту) на имя председателя правления Приватбанка
Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, есть пища для размышлений.
Уточню: человек не очень подкован в электронных обращениях, отделение - под боком, проходит мимо каждый день.
Думаю посоветовать следующее: подать письменное заявление на имя НачОтд, получить её негативный ответ и уже его (при необходимости) и оспаривать через обращение к правлению.
Что скажете ?
Человек - мой хороший знакомый, очень хочется ему помочь
Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.
В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.
При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.
Кроме того, нужен доступ в интернет, компьютер с принтером, который работает и в режиме сканера, чтобы отсканировать и послать подписанный текст, а иначе не примут.
Для отправки жалобы нужно после входа в свою электронную почту прикрепить заблаговременно подготовленный и отсканированный ее текст в формате PDF и отправить желательно в рабочее время банка и в то время, когда в Приват24 не проводится банком работ и он доступен.
Доказательством получения банком жалобы будет автоматический ответ от банка через непродолжительное время на электронную почту отправителя. Если автоматического ответа не будет, то надо продублировать отправку жалобы.
Адрес электронной почты Приватбанка: help@pb.ua
Удачи!
Востаннє редагувалось Igneus
в Пон 18 лип, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:19
WallNutPen написав:
Не уверен что это сработает. Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад никакие отделения не имели права ничего принимать, их руководители не имели никаких прав коммуникаций с клиентами от имени банка (другими словами не имели доверенности от банка на это) и вообще даже круглые банковские печати имели 3-4 высших руководителей уровня регионального (областного) управления. Остальные имели в лучшем случае штампики для пакетов. Поэтому боюсь руководитель отделения просто ничего не примет у вашего знакомого. Что делать - это #зеленелайно
. Поэтому обращаться надо на уровень юридического лица
Да, скорее всего в отделении ничего не примут и уж точно не ответят.
Ну и ладно, будем бодаться с правлением (для начала), дело принципа
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mustbe
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:21
mustbe написав:
Нет никакой зависимости от сумм.
Ну если Вы в этом убеждены - нет смысла дальше писать..
Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.
Готовы заплатить за его помощь?
Востаннє редагувалось TUR
в Пон 18 лип, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:27
Igneus написав:
Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.
В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.
При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.
Удачи!
От кого лучше подавать жалобу ?
От жены, что её мужу не выдают карту к её счёту ?
Или от мужа, что ему не выдают карту к счёту жены ?
ЗЫ. Доверенность - железобетонная, чуть более чем полная
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:35
mustbe написав: Igneus написав:
Можно и так попробовать. Пусть еще предложит НачОтд посмотреть эту дискуссию на этой ветке.
В оформлении электронной жалобы трудностей никаких быть не может.
При оформлении жалобы нужно выполнить требования статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", в частности, в жалобе, кроме своего адреса проживания нужно указать адрес своей электронной почты для получения ответа.
Удачи!
От кого лучше подавать жалобу ?
От жены, что её мужу не выдают карту к её счёту ?
Или от мужа, что ему не выдают карту к счёту жены ?
ЗЫ. Доверенность - железобетонная, чуть более чем полная
Подает жалобу тот, кому выдана доверенность, но ему препятствуют в банке выполнить ее положения, то есть, насколько я понял - это муж.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:42
TUR написав: mustbe написав:
Нет никакой зависимости от сумм.
Ну если Вы в этом убеждены - нет смысла дальше писать..
Ну так и не пишите.
Лежит там 1 бакс или 1к или 100к - их никак снять нельзя, даже при наличии доверенности.
Дело - не в суммах, а в инструкции "нужны оригиналы документов поручителя".
Как по мне - это неправильно
TUR написав:
Хочу таки (с его помощью) нагнуть эти наглые и непробивамые морды.
Готовы заплатить за его помощь?
Для начала - хотим попробовать сами. Будет нужно - обратимся к юристу.
Например - к Игнеусу.
На данный момент - это просто просьба о совете. На форуме. Для того он и предназначен
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