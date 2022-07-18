mustbe написав:Если приват реально умеет пересылать баксы между родственниками - то я просил дать линк на эту услугу. Или она секретная ? Или это так сложно, дать линк ?
Не скочуйтеся у срач з консервами. lara_08 уже давала лінк на попередній сторінці, от іще один. Усі статті проплачені Горохом для PRу mono, а Прихват та Ощад там фігурують щоб це трохи приховати, тому важко точно сказати, як це працює. З опису виглядає так, ніби картка/рахунок родича стає доступним для перекидки у ІБ після звернення у підтримку та підтвердження спорідненості.
klug написав:Усі статті проплачені Горохом для PRу mono, а Прихват та Ощад там фігурують щоб це трохи приховати, тому важко точно сказати, як це працює. З опису виглядає так, ніби картка/рахунок родича стає доступним для перекидки у ІБ після звернення у підтримку та підтвердження спорідненості.
В том то и дело. Есть большие сомнения, что это и в моне работает. А в бегемоте - тем более. Интересуют реальные кейсы по перекидке валюты между родственниками в привате
klug написав:Усі статті проплачені Горохом для PRу mono, а Прихват та Ощад там фігурують щоб це трохи приховати, тому важко точно сказати, як це працює. З опису виглядає так, ніби картка/рахунок родича стає доступним для перекидки у ІБ після звернення у підтримку та підтвердження спорідненості.
В том то и дело. Есть большие сомнения, что это и в моне работает. А в бегемоте - тем более. Интересуют реальные кейсы по перекидке валюты между родственниками в привате
Мені здається, що звернутися до підтримки з посиланням на статтю для роз'яснень - це найпростіший варіант, а далі вже вирішувати чи варто подавати на Шевченка до ЄСПЛ. Окремо варто уточнити з приводу комісій, бо щось мені підказує, що Прихват тут свого не втратить.
Igneus написав:Подает жалобу тот, кому выдана доверенность, но ему препятствуют в банке выполнить ее положения, то есть, насколько я понял - это муж.
Я бы прекратил оказание бесплатной юрпомощи нуждающим снять зависший долл (евро)... Платно - ок. Бесплатно - только в экстреннейших случаях... Самый простой способ - продать дол (29,5) за грн и перевести супругу. Да - потеря 20%. Но "визави" не хочет разбираться как сделать дешевле и просит за него это сделать и проконсультировать со ссылками.
Візаві свого часу безкоштовно зробив для форумчан купу корисних сервісів, від курсів валют до агрегації даних за сервісами різних банків, кожного разу дослухаючись до побажань, іноді реалізуючи навіть те, у чому сам не був прямо зацікавлений. А Ви, пробачте, хто і що зробили?
klug написав:Візаві свого часу безкоштовно зробив для форумчан купу корисних сервісів, від курсів валют до агрегації даних за сервісами різних банків,
То, что сделал визави, я в курсе. Благодарность за это! (даже если сейчас это не очень работает и донатов практически не было - Вы донатили?). Я раньше написал о продаже долл по 29,5 и потере 20%. Но это если деньги ФОП, полученные от инзаказчика. А если это деньги физлица - курс на сегодня 36,10 при продаже. Потеря порядка 2-3% насколько критична?