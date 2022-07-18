Goodman
Ситуация следующая. У знакомых умер родственник на оккупированной територии(оккупированная после 24 февраля). Родственник имел депозит. Депозит продлился на год в это время.
Часть родни в Рашку свалили, а вторая часть в Украине. Вступить в наследство собрав всех не вариант, + сроки 6 месяцев + 4 месяца из-за военного положения.
И как в этой ситуации поступать? Если судом признавать человека умершим и обращаться в ПФУ, то возможно узнает банк про смерть. И заморозит счёт.
Не признавая его погибшим - есть шанс дождаться окончания депо и снять его самим в Приват 24.
Как быть?