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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 22:22
Goodman
Ситуация следующая. У знакомых умер родственник на оккупированной територии(оккупированная после 24 февраля). Родственник имел депозит. Депозит продлился на год в это время.
Часть родни в Рашку свалили, а вторая часть в Украине. Вступить в наследство собрав всех не вариант, + сроки 6 месяцев + 4 месяца из-за военного положения.
И как в этой ситуации поступать? Если судом признавать человека умершим и обращаться в ПФУ, то возможно узнает банк про смерть. И заморозит счёт.
Не признавая его погибшим - есть шанс дождаться окончания депо и снять его самим в Приват 24.
Как быть?
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Додано: Пон 18 лип, 2022 22:28
Andrey2512 написав:
Как быть?
сколько лет?
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Додано: Пон 18 лип, 2022 23:31
Andrey2512 написав:
Как быть?
Ответил в ПП.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 23:50
Goodman вы о чём?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 00:24
mustbe написав:
Интересуют реальные кейсы по перекидке валюты между родственниками в привате
может проще через трансферго перекинуть, там вроде без комиссии со стороны этого сервиса люди перекидывают.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 06:31
Howl написав:
Недавно в другой профильной теме обсуждали этот момент. С карты доверенного лица получится снять только в гривне. Возможно, что и здесь также может быть.
В Привате снимается в валюте карты.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 06:42
Howl написав: mustbe написав:
Как я понимаю - он должен открыть карту на себя, но привязанную к её счёту.
Недавно в другой профильной теме обсуждали этот момент. С карты доверенного лица получится снять только в гривне. Возможно, что и здесь также может быть.
Тут надо снимать по доверенности напрямую со счёта. Менеджер должен сделать ордер на эту операцию и потом в кассе.
В данной ситуации я бы обратился в поддержку через чат и узнал бы всё процедуру по данному вопросу.
Так то оно так, конечно. Но только в теории.
Тупая кура в саппорте скорее всего просто скажет "нет, нельзя". Ей проще отшить клиента, чем искать пути решения.
Но попробуем, конечно.
А вот та профильная тема и снятие с карты доверенного лица только в гривне - это в какой банке было ? Приват ?
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mustbe
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