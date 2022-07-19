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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 22:22

Goodman

Ситуация следующая. У знакомых умер родственник на оккупированной територии(оккупированная после 24 февраля). Родственник имел депозит. Депозит продлился на год в это время.

Часть родни в Рашку свалили, а вторая часть в Украине. Вступить в наследство собрав всех не вариант, + сроки 6 месяцев + 4 месяца из-за военного положения.

И как в этой ситуации поступать? Если судом признавать человека умершим и обращаться в ПФУ, то возможно узнает банк про смерть. И заморозит счёт.

Не признавая его погибшим - есть шанс дождаться окончания депо и снять его самим в Приват 24.

Как быть?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 22:28

Re: ПриватБанк

  Andrey2512 написав:Как быть?

сколько лет?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 23:31

  Andrey2512 написав:Как быть?

Ответил в ПП.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 23:50

Goodman вы о чём?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:24

Re: ПриватБанк

  mustbe написав:Интересуют реальные кейсы по перекидке валюты между родственниками в привате


может проще через трансферго перекинуть, там вроде без комиссии со стороны этого сервиса люди перекидывают.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 06:31

  Howl написав:Недавно в другой профильной теме обсуждали этот момент. С карты доверенного лица получится снять только в гривне. Возможно, что и здесь также может быть.


В Привате снимается в валюте карты.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 06:42

  Howl написав:
  mustbe написав:Как я понимаю - он должен открыть карту на себя, но привязанную к её счёту.
Недавно в другой профильной теме обсуждали этот момент. С карты доверенного лица получится снять только в гривне. Возможно, что и здесь также может быть.

Тут надо снимать по доверенности напрямую со счёта. Менеджер должен сделать ордер на эту операцию и потом в кассе.

В данной ситуации я бы обратился в поддержку через чат и узнал бы всё процедуру по данному вопросу.

Так то оно так, конечно. Но только в теории.
Тупая кура в саппорте скорее всего просто скажет "нет, нельзя". Ей проще отшить клиента, чем искать пути решения.
Но попробуем, конечно.

А вот та профильная тема и снятие с карты доверенного лица только в гривне - это в какой банке было ? Приват ?
mustbe
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