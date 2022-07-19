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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:54
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00
странно,может это временно
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