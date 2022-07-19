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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:54

Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00

  yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?

странно,может это временно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:32

  Boundless написав:Підкажіть, погашення кредитки (уні) до 25 числа включно? Чи 24е - останній день, щоб не вилетіти з грейсу?

25 числа до 23:50. Но лучше так не затягивать
WallNutPen
 
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  #<1 ... 119120121122
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