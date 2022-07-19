|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:54
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00
yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
странно,может это временно
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6813
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1354 раз.
- Подякували: 1359 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:32
Boundless написав:
Підкажіть, погашення кредитки (уні) до 25 числа включно? Чи 24е - останній день, щоб не вилетіти з грейсу?
25 числа до 23:50. Но лучше так не затягивать
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:00
Мизантрóп написав: yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
странно,может это временно
похоже, шо временно, только болт поменяют
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2706
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|