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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:54
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
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yuri_m
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00
yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
странно,может это временно
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Мизантрóп
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:32
Boundless написав:
Підкажіть, погашення кредитки (уні) до 25 числа включно? Чи 24е - останній день, щоб не вилетіти з грейсу?
25 числа до 23:50. Но лучше так не затягивать
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WallNutPen
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Додано: Вів 19 лип, 2022 21:00
Мизантрóп написав: yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
странно,может это временно
похоже, шо временно, только болт поменяют
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Amethyst
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Додано: Вів 19 лип, 2022 23:33
yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата
. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
это вы сами придумали? )
все комиссии по договорным платежам всегда были абсолютно идентичны - что в ТСО что в Приват24
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:16
Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.
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energetik
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:14
energetik написав:
Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.
Такое бывает, если сразу после платежа тащить квитанцию. Подождите немного (20-30мин)
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:28
IMPRINTER написав: yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата
. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
это вы сами придумали? )
все комиссии по договорным платежам всегда были абсолютно идентичны - что в ТСО что в Приват24
Ага, как же! Читайте внимательно договора и оферту. Между ПУМБ и Приватом уже наверно года 2-3 если не больше действовал договор, что кредитку ПУМБ можно пополнять через терминал Привата и через Приват24 без комиссии. С 1 июля убрали терминал, теперь там берут комиссию. А в Приват24 было всё по старому. Вчера попробовал пополнить, но уже болт, функция отключена. Потому и спрашивал у людей - это совсем уже всё с Приватом, или просто техработы какие-то? Поскольку онлайн поддержка в Привате уже наверно месяц вообще не работает - её просто нет. Окно есть, но там никого из живых людей давно нет. Поэтому и узнать не у кого.
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yuri_m
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:34
yuri_m
Уже везде написали, что совсем всё! А вы никак не хотите верить...
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Vorlon
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:36
Vorlon написав:yuri_m
Уже везде написали, что совсем всё!
Зовсім і не зовсім,в Радабанк через тропінку немає комісії якщо поповнення овердрафту,для збільшення власних коштів існує 1%
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sens
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