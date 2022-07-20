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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:54

Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00

  yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?

странно,может это временно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:32

  Boundless написав:Підкажіть, погашення кредитки (уні) до 25 числа включно? Чи 24е - останній день, щоб не вилетіти з грейсу?

25 числа до 23:50. Но лучше так не затягивать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:00

  Мизантрóп написав:
  yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?

странно,может это временно

похоже, шо временно, только болт поменяют
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:33

  yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?


это вы сами придумали? )
все комиссии по договорным платежам всегда были абсолютно идентичны - что в ТСО что в Приват24
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:16

Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.
energetik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:14

  energetik написав:Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.

Такое бывает, если сразу после платежа тащить квитанцию. Подождите немного (20-30мин)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:28

  IMPRINTER написав:
  yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, партнерство между банками закончилось и этого варианта пополнения больше нет?


это вы сами придумали? )
все комиссии по договорным платежам всегда были абсолютно идентичны - что в ТСО что в Приват24

Ага, как же! Читайте внимательно договора и оферту. Между ПУМБ и Приватом уже наверно года 2-3 если не больше действовал договор, что кредитку ПУМБ можно пополнять через терминал Привата и через Приват24 без комиссии. С 1 июля убрали терминал, теперь там берут комиссию. А в Приват24 было всё по старому. Вчера попробовал пополнить, но уже болт, функция отключена. Потому и спрашивал у людей - это совсем уже всё с Приватом, или просто техработы какие-то? Поскольку онлайн поддержка в Привате уже наверно месяц вообще не работает - её просто нет. Окно есть, но там никого из живых людей давно нет. Поэтому и узнать не у кого.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:34

yuri_m
Уже везде написали, что совсем всё! А вы никак не хотите верить...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:36

  Vorlon написав:yuri_m
Уже везде написали, что совсем всё!

Зовсім і не зовсім,в Радабанк через тропінку немає комісії якщо поповнення овердрафту,для збільшення власних коштів існує 1%
sens
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