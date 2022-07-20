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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 10:38
sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.
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Vorlon
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Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59
Vorlon написав:sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.
Хреново. Теперь придется или под 0.5% закидывать через Приват24, или снимать в наличку под те же 0.5% и потом заряжать через терминал. Или на Привате еще осталась тропа, как снять наличку без комиссии?
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yuri_m
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:01
yuri_m написав: Vorlon написав:sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.
Хреново. Теперь придется или под 0.5% закидывать через Приват24, или снимать в наличку под те же 0.5% и потом заряжать через терминал. Или на Привате еще осталась тропа, как снять наличку без комиссии?
Совсем без комиссии через депо. Но это требует затрат времени
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WallNutPen
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:31
Howl написав:
Тут надо снимать по доверенности напрямую со счёта. Менеджер должен сделать ордер на эту операцию и потом в кассе.
Небольшое уточнение:
Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Оба варианта имеют право на жизнь.
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mustbe
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:39
mustbe написав:
Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Ну это закидоны Привата, как по мне. Вон раньше физлица не могли перекидывать по IBAN внутри ПриватБанк. Исправился банк и создал костыль.
mustbe написав:
Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Ну, как вариант, Приват-вклад
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Howl
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:48
Howl написав: mustbe написав:
Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Ну это закидоны Привата, как по мне. Вон раньше физлица не могли перекидывать по IBAN внутри ПриватБанк. Исправился банк и создал костыль.
mustbe написав:
Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Ну, как вариант, Приват-вклад
Я к тому, что оба варианта - вполне рабочие, и устраивают обе стороны.
Через допку или через ордер - не принципиально ни для кого
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mustbe
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