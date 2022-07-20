RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:38

sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.
Vorlon
 
Повідомлень: 10287
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59

  Vorlon написав:sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.

Хреново. Теперь придется или под 0.5% закидывать через Приват24, или снимать в наличку под те же 0.5% и потом заряжать через терминал. Или на Привате еще осталась тропа, как снять наличку без комиссии?
yuri_m
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 25.11.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:01

  yuri_m написав:
  Vorlon написав:sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.

Хреново. Теперь придется или под 0.5% закидывать через Приват24, или снимать в наличку под те же 0.5% и потом заряжать через терминал. Или на Привате еще осталась тропа, как снять наличку без комиссии?

Совсем без комиссии через депо. Но это требует затрат времени
WallNutPen
 
Повідомлень: 644
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:31

  Howl написав:Тут надо снимать по доверенности напрямую со счёта. Менеджер должен сделать ордер на эту операцию и потом в кассе.

Небольшое уточнение:
Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Оба варианта имеют право на жизнь.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:39

Re: ПриватБанк

  mustbe написав:Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Ну это закидоны Привата, как по мне. Вон раньше физлица не могли перекидывать по IBAN внутри ПриватБанк. Исправился банк и создал костыль.

  mustbe написав:Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Ну, как вариант, Приват-вклад ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 08.03.18
Подякував: 491 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:48

  Howl написав:
  mustbe написав:Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Ну это закидоны Привата, как по мне. Вон раньше физлица не могли перекидывать по IBAN внутри ПриватБанк. Исправился банк и создал костыль.

  mustbe написав:Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Ну, как вариант, Приват-вклад ;)

Я к тому, что оба варианта - вполне рабочие, и устраивают обе стороны.
Через допку или через ордер - не принципиально ни для кого
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:37

  Вкладчик1234 написав:
  energetik написав:Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.

Такое бывает, если сразу после платежа тащить квитанцию. Подождите немного (20-30мин)

Фіксики досі щось там крутять. Заплатив за сусіда комуналь і прозрів від того, що Прихват згенерував.
klug
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 120121122123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1227)
21.07.2022 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.