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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:38

sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:59

  Vorlon написав:sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.

Хреново. Теперь придется или под 0.5% закидывать через Приват24, или снимать в наличку под те же 0.5% и потом заряжать через терминал. Или на Привате еще осталась тропа, как снять наличку без комиссии?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:01

  yuri_m написав:
  Vorlon написав:sens
Совсем всё с ПУМБ разумеется. О чём и был вопрос.

Хреново. Теперь придется или под 0.5% закидывать через Приват24, или снимать в наличку под те же 0.5% и потом заряжать через терминал. Или на Привате еще осталась тропа, как снять наличку без комиссии?

Совсем без комиссии через депо. Но это требует затрат времени
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:31

  Howl написав:Тут надо снимать по доверенности напрямую со счёта. Менеджер должен сделать ордер на эту операцию и потом в кассе.

Небольшое уточнение:
Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Оба варианта имеют право на жизнь.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:39

Re: ПриватБанк

  mustbe написав:Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Ну это закидоны Привата, как по мне. Вон раньше физлица не могли перекидывать по IBAN внутри ПриватБанк. Исправился банк и создал костыль.

  mustbe написав:Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Ну, как вариант, Приват-вклад ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:48

  Howl написав:
  mustbe написав:Если деньги у доверителя на карте - доверенное лицо может их снять путём выпуска допки на себя и последующего снятия с неё.
Ну это закидоны Привата, как по мне. Вон раньше физлица не могли перекидывать по IBAN внутри ПриватБанк. Исправился банк и создал костыль.

  mustbe написав:Если деньги на счету, к которому нет карты (типа депо), - то через ордер.
Ну, как вариант, Приват-вклад ;)

Я к тому, что оба варианта - вполне рабочие, и устраивают обе стороны.
Через допку или через ордер - не принципиально ни для кого
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:37

  Вкладчик1234 написав:
  energetik написав:Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.

Такое бывает, если сразу после платежа тащить квитанцию. Подождите немного (20-30мин)

Фіксики досі щось там крутять. Заплатив за сусіда комуналь і прозрів від того, що Прихват згенерував.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 06:58

  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:
  energetik написав:Почему квитанции в формате PDF не возможно сейчас открыть? Старые открываються, новые нет.

Такое бывает, если сразу после платежа тащить квитанцию. Подождите немного (20-30мин)

Фіксики досі щось там крутять. Заплатив за сусіда комуналь і прозрів від того, що Прихват згенерував.


Я платив у понеділок, нормальні квитанції згенерувалися аж у вівторок після 9ї години.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:18

Re: ПриватБанк

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
Анд_рей
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:40

  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
IMPRINTER
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