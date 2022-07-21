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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:03
IMPRINTER написав: Анд_рей написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )
Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3
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