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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 121122123124

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:03

  IMPRINTER написав:
  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:56

  sens написав:
  IMPRINTER написав:
  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3

Ща на 38.5 припадЬОт
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:56

  sens написав:
  IMPRINTER написав:
  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3

Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт
Amethyst
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Повідомлень: 2720
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
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5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:14

  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.[/quote]в обміннику вже є по 39,3[/quote]
Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт[/quote]
За чотири місяці було до 41 ,тож поки що не здобули,як знову необхідно буде надрукувати ще 100 ярдів папірчиків,то знову зафіксують курс ще на 25%,а була непохитна позиція щодо курсу на час війського стану
sens
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  #<1 ... 121122123124
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