Анд_рей написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )
Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.[/quote]в обміннику вже є по 39,3[/quote]
Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт[/quote]
За чотири місяці було до 41 ,тож поки що не здобули,як знову необхідно буде надрукувати ще 100 ярдів папірчиків,то знову зафіксують курс ще на 25%,а була непохитна позиція щодо курсу на час війського стану