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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 122123124125>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:03

  IMPRINTER написав:
  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:56

  sens написав:
  IMPRINTER написав:
  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3

Ща на 38.5 припадЬОт
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:56

  sens написав:
  IMPRINTER написав:
  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3

Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:14

  Анд_рей написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?


сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )

Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.[/quote]в обміннику вже є по 39,3[/quote]
Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт[/quote]
За чотири місяці було до 41 ,тож поки що не здобули,як знову необхідно буде надрукувати ще 100 ярдів папірчиків,то знову зафіксують курс ще на 25%,а була непохитна позиція щодо курсу на час війського стану
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:58

Re: ПриватБанк

Скоро закончится срок действия именной карты. Можно ли оформить именную карту с доставкой новой почты/укрпочты?
Харьков
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:22

Re: ПриватБанк

Харьков, зайти на сайт заказа именного пластика и посмотреть в отсутствии ограничений по заказу. Вроде как, платные карты заказать пока нельзя.

До войны не во всех городах была доступна возможность доставки карты курьерской службой.

ps Если срок действия карты завершился, то она будет работать ещё полгода. Частично может не работать при оплате в интернете.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:42

Re: ПриватБанк - пробудись!!!)))

То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!

Пора вже і йому братись за цю справу!

ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:27

  Харьков написав:Скоро закончится срок действия именной карты. Можно ли оформить именную карту с доставкой новой почты/укрпочты?


нет, именные карты сейчас не делают ...
пластик тока неименной при наличии его в отделении.
неименной пластик с инд.дизайном тоже не доставляется.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:29

  Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!

Пора вже і йому братись за цю справу!

ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку! ;)

Підкажіть, хто оформлює онлайн?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:39

  Клиент_ написав:
  Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!

Пора вже і йому братись за цю справу!

ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку! ;)

Підкажіть, хто оформлює онлайн?

Десь гуляє перелік всіх таких банків - наче, на гілці "байки про банки..."
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