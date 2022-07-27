|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:03
IMPRINTER написав: Анд_рей написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )
Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12968
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:56
sens написав: IMPRINTER написав: Анд_рей написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )
Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3
Ща на 38.5 припадЬОт
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:56
sens написав: IMPRINTER написав: Анд_рей написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )
Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
в обміннику вже є по 39,3
Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:14
Анд_рей написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/689431/
интересно ..а с евро что?
сегодня доллар по новому, а евро еще по старому - завтра выровняют )
Офіційний курс гривні до інших іноземених валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.[/quote]в обміннику вже є по 39,3[/quote]
Ща на 3̶8̶.̶5̶ 38.3 припадЬОт[/quote]
За чотири місяці було до 41 ,тож поки що не здобули,як знову необхідно буде надрукувати ще 100 ярдів папірчиків,то знову зафіксують курс ще на 25%,а була непохитна позиція щодо курсу на час війського стану
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12968
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:58
Скоро закончится срок действия именной карты. Можно ли оформить именную карту с доставкой новой почты/укрпочты?
-
Харьков
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 02.11.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 17:22
Харьков, зайти на сайт заказа именного пластика и посмотреть в отсутствии ограничений по заказу. Вроде как, платные карты заказать пока нельзя.
До войны не во всех городах была доступна возможность доставки карты курьерской службой.
ps Если срок действия карты завершился, то она будет работать ещё полгода. Частично может не работать при оплате в интернете.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4571
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 10:42
То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3643
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:27
Харьков написав:
Скоро закончится срок действия именной карты. Можно ли оформить именную карту с доставкой новой почты/укрпочты?
нет, именные карты сейчас не делают ...
пластик тока неименной при наличии его в отделении.
неименной пластик с инд.дизайном тоже не доставляется.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38622
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6161 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:29
Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
Підкажіть, хто оформлює онлайн?
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:39
Клиент_ написав: Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
Підкажіть, хто оформлює онлайн?
Десь гуляє перелік всіх таких банків - наче, на гілці "байки про банки..."
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3643
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|