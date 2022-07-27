Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:06
Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15
Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
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