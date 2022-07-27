RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 122123124125

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:06

Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.

До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 166
З нами з: 04.04.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15

  Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.

До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))

Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
klug
 
Повідомлень: 7165
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, lara_08, novichok, WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (379)
27.07.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.