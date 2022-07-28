|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:06
Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15
Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7168
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 990 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 28 лип, 2022 06:16
klug написав: Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
це дурниці на місцях
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12971
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 07:02
Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
Укргаз - кто ещё?
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 07:09
бульбик написав: Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
Укргаз - кто ещё?
Абанк
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|