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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:06

Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.

До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15

  Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.

До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))

Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 06:16

  klug написав:
  Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.

До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))

Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
це дурниці на місцях
sens
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Повідомлень: 12971
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:02

  Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!

Пора вже і йому братись за цю справу!

ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку! ;)


Укргаз - кто ещё?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 07:09

  бульбик написав:
  Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!

Пора вже і йому братись за цю справу!

ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку! ;)


Укргаз - кто ещё?

Абанк
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:36

Господа, у вас работает дорога в храм? Вроде есть, но заросла камышом.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:59

У мене в Газбанку війшло +1% + 0,5% + 0,5%, чи це трошки хімічать?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:21

  Rainbow написав:У мене в Газбанку війшло +1% + 0,5% + 0,5%, чи це трошки хімічать?
а яка там процедура? Що робили?
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