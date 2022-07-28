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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:06
Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15
Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
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klug
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Додано: Чет 28 лип, 2022 06:16
klug написав: Andrey2512 написав:Успіх
Це якась біда)) Сам ось чекаю.
До речі, Укргазбанку сказали, що наразі відпрацьовують механизми контролю, щоб був 1 депо на одного громадянина. Бо зараз 1 людина може на своє ім'я відкрити одночасно у декількох банків )))
Маячня. Це треба створювати спец. реєстр, з купою нормативки який ще й буде конфліктувати з банківською таємницею. Це треба цілий переворот у законодавстві робити і заради такої дурниці?
це дурниці на місцях
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Додано: Чет 28 лип, 2022 07:02
Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
Укргаз - кто ещё?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 07:09
бульбик написав: Успіх написав:То що - Приватбанк досі спить?
Розбудіть хтось його і скажіть йому, що конкуренти вже повним ходом оформляють доларові депозити з конвертацією гривні по курсу НБУ +1%!
Пора вже і йому братись за цю справу!
ДумайТЕ, шановні представники Приватбанку!
Укргаз - кто ещё?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:36
Господа, у вас работает дорога в храм? Вроде есть, но заросла камышом.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:59
У мене в Газбанку війшло +1% + 0,5% + 0,5%, чи це трошки хімічать?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:21
Rainbow написав:
У мене в Газбанку війшло +1% + 0,5% + 0,5%, чи це трошки хімічать?
а яка там процедура? Що робили?
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