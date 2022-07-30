оформлюйте в ПУМБ ВСЕкарту і на неї кидайте, а потім знімайте без комісії, якщо це не влаштовує, то відкривайте в #зеленелайно місячний депозит і потім через місяць знімайте на КДВ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:13
оформлюйте в ПУМБ ВСЕкарту і на неї кидайте, а потім знімайте без комісії, якщо це не влаштовує, то відкривайте в #зеленелайно місячний депозит і потім через місяць знімайте на КДВ.
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:19
А який зараз механізм замовлення/зняття валюти,і якщо віддають, то по скільки?
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