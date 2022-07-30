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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 123124125126

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:13

  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.

оформлюйте в ПУМБ ВСЕкарту і на неї кидайте, а потім знімайте без комісії, якщо це не влаштовує, то відкривайте в #зеленелайно місячний депозит і потім через місяць знімайте на КДВ.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:19

А який зараз механізм замовлення/зняття валюти,і якщо віддають, то по скільки?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:29

  novichok написав:А який зараз механізм замовлення/зняття валюти,і якщо віддають, то по скільки?

В эквиваленте до 100000 грн. в сутки. А по процедуре - выбираете в п24 сколько, куда и на когда хотите заказать и вам должно прийти сообщение с подтверждением. Но вроде бы на момент заказа валюта уже должна быть на карте - то есть заказать по грядущий перевод который вам только вышлют - не получится
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:30

  melkh написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.

оформлюйте в ПУМБ ВСЕкарту і на неї кидайте, а потім знімайте без комісії, якщо це не влаштовує, то відкривайте в #зеленелайно місячний депозит і потім через місяць знімайте на КДВ.

Ваша информация устарела. Так называемая дорожка на пумб уже почила в бозе и без комиссии таким способом вывести деньги с привата уже нельзя.
Кроме того обратите внимание вопрошавшему ваш совет о вкладе тоже не подойдёт. Ему надо отправить без комиса безнал. У него проблемы с доступом к банкоматам, а вы ему про "снять через месяц с кдв". Он ведь и так пишет что деньги надо вывести с Уни или с кдв
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:31

WallNutPen тогда, без комиссии никак, сори, забыл, что ред-тропинку прикрыли, для себя #зеленелайно только ассоциируется, как снял зарплату с АТМ, а дальше кешем пополняю все доброжелательные к клиенту банки. Еще зелене использую для того, чтобы посмотреть, что платить за комуналку, там механизм хорошо проработан, а с чужого тогда и плачу.
melkh
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