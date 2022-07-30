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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:37
Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
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Goodman
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