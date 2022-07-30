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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:37

Re: ПриватБанк

  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
Goodman
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  #<1 ... 124125126127
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