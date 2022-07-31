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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:37
Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
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Goodman
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:34
Goodman написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
30-90 К ,ну самі розумієте
Невже все перекрили?
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Ethereum
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:43
Ethereum написав: Goodman написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
30-90 К ,ну самі розумієте
Невже все перекрили?
На такую сумму перекрыли. Если у вас есть карта НЕО платинум Виза (вы писали что карты у вас есть любые) то с привата можно бесплатно перевести на нее, но с нее безналом можно бесплатно перевести не более 20000 в месяц (10 по р2р и 10 по СЭП). То есть чтобы вывести 30 тыс. Надо минимум 2 месяца - 90 тыс. - 5 месяцев
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WallNutPen
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