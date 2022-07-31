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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:37
Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
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Goodman
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:34
Goodman написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
30-90 К ,ну самі розумієте
Невже все перекрили?
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Ethereum
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:43
Ethereum написав: Goodman написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
30-90 К ,ну самі розумієте
Невже все перекрили?
На такую сумму перекрыли. Если у вас есть карта НЕО платинум Виза (вы писали что карты у вас есть любые) то с привата можно бесплатно перевести на нее, но с нее безналом можно бесплатно перевести не более 20000 в месяц (10 по р2р и 10 по СЭП). То есть чтобы вывести 30 тыс. Надо минимум 2 месяца - 90 тыс. - 5 месяцев
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:48
Ethereum написав:
30-90 К ,ну самі розумієте
почитав ваш підпис і зрозумів.
шукайте підсвинка - ви йому кошти на карту, він Вам готівку чи перекидку на Ваш ресурс. Десь поряд повинен теж бути .
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Goodman
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:17
Rack написав:Alexey_k9
иногда, особенно за бугром, например, при оплате услуг проката авто, требуют именно кредитную, и обязательно с именем на ней, карту. Это,конечно редкий случай, но один раз попав, пойдешь, и сделаешь себе все именные,мать их,карты.
не кредитную карту, а карту с BINом "Credit".
У нас никто это не соблюдает, - у меня полно дебетных карт с BINом, чеккируемым как "Credit", так и кредитных с BINом чеккируемым как "Debit".
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:22
Goodman написав: Ethereum написав:
30-90 К ,ну самі розумієте
почитав ваш підпис і зрозумів.
шукайте підсвинка - ви йому кошти на карту, він Вам готівку чи перекидку на Ваш ресурс. Десь поряд повинен теж бути .
Так на карту платно ж 0.5%
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Ethereum
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:25
WallNutPen написав: Goodman написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
30-90 К ,ну самі розумієте
Невже все перекрили?
На такую сумму перекрыли. Если у вас есть карта НЕО платинум Виза (вы писали что карты у вас есть любые) то с привата можно бесплатно перевести на нее, но с нее безналом можно бесплатно перевести не более 20000 в месяц (10 по р2р и 10 по СЭП). То есть чтобы вывести 30 тыс. Надо минимум 2 месяца - 90 тыс. - 5 месяцев[/quote]
ДОбра ідея,попробую відкрити. А ще які платинові може приймають?
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Ethereum
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:38
Ethereum написав:
ДОбра ідея,попробую відкрити. А ще які платинові може приймають?
Учтите, что идея с платиновой картой NEO может и не сработать. Не так давно кто-то писал, что открыл карту, но Приват не даёт на неё перевести по тропинке. Возможно, это вызвано тем, что это была недавно открытая карта, но у меня NEO открыта ещё в прошлом году, а Приват её так и не знает.
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