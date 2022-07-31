RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:37

Re: ПриватБанк

  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5204
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:34

  Goodman написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?


30-90 К ,ну самі розумієте :D
Невже все перекрили?
Ethereum
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 11.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:43

  Ethereum написав:
  Goodman написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?


30-90 К ,ну самі розумієте :D
Невже все перекрили?

На такую сумму перекрыли. Если у вас есть карта НЕО платинум Виза (вы писали что карты у вас есть любые) то с привата можно бесплатно перевести на нее, но с нее безналом можно бесплатно перевести не более 20000 в месяц (10 по р2р и 10 по СЭП). То есть чтобы вывести 30 тыс. Надо минимум 2 месяца - 90 тыс. - 5 месяцев
WallNutPen
 
Повідомлень: 751
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:48

Re: ПриватБанк

  Ethereum написав:30-90 К ,ну самі розумієте

почитав ваш підпис і зрозумів.
шукайте підсвинка - ви йому кошти на карту, він Вам готівку чи перекидку на Ваш ресурс. Десь поряд повинен теж бути .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5204
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:17

  Rack написав:Alexey_k9 иногда, особенно за бугром, например, при оплате услуг проката авто, требуют именно кредитную, и обязательно с именем на ней, карту. Это,конечно редкий случай, но один раз попав, пойдешь, и сделаешь себе все именные,мать их,карты.


не кредитную карту, а карту с BINом "Credit".

У нас никто это не соблюдает, - у меня полно дебетных карт с BINом, чеккируемым как "Credit", так и кредитных с BINом чеккируемым как "Debit".
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38636
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6165 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:22

  Goodman написав:
  Ethereum написав:30-90 К ,ну самі розумієте

почитав ваш підпис і зрозумів.
шукайте підсвинка - ви йому кошти на карту, він Вам готівку чи перекидку на Ваш ресурс. Десь поряд повинен теж бути .


Так на карту платно ж 0.5%
Ethereum
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 11.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:25

  WallNutPen написав:
  Goodman написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Напишіть в ПП як вивести з УНІ чи КДВ кошти без комісії. Банкоматів майже немає,а треба перекинути безнал. На любу карту чи рахунок,все є.
про яку суму мова?


30-90 К ,ну самі розумієте :D
Невже все перекрили?

На такую сумму перекрыли. Если у вас есть карта НЕО платинум Виза (вы писали что карты у вас есть любые) то с привата можно бесплатно перевести на нее, но с нее безналом можно бесплатно перевести не более 20000 в месяц (10 по р2р и 10 по СЭП). То есть чтобы вывести 30 тыс. Надо минимум 2 месяца - 90 тыс. - 5 месяцев[/quote]

ДОбра ідея,попробую відкрити. А ще які платинові може приймають?
Ethereum
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 11.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:38

  Ethereum написав:ДОбра ідея,попробую відкрити. А ще які платинові може приймають?

Учтите, что идея с платиновой картой NEO может и не сработать. Не так давно кто-то писал, что открыл карту, но Приват не даёт на неё перевести по тропинке. Возможно, это вызвано тем, что это была недавно открытая карта, но у меня NEO открыта ещё в прошлом году, а Приват её так и не знает.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3570
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 124125126127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1268)
31.07.2022 10:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.