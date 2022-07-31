Ещё 10К можно снять с Нео бесплатно в любом банкомате, итого 30К. Открывайте на родственников или просите друзей
На мою новую Нео Приват не ругался (физическая, не вирт).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:45
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