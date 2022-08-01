Ещё 10К можно снять с Нео бесплатно в любом банкомате, итого 30К. Открывайте на родственников или просите друзей
На мою новую Нео Приват не ругался (физическая, не вирт).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:45
Додано: Нед 31 лип, 2022 21:20
Додано: Нед 31 лип, 2022 22:02
Додано: Пон 01 сер, 2022 07:43
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:29
подскажите Стандарт срочный в Привате реально как то разорвать с потерей процентов?
по идее он "без досрочного расторжения". Есть ли варианты?
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40
По идее банки могут досрочно расторгнуть нерасторгаемый депо. Но только при очень уважительной причине - например деньги нужны на срочное лечение. Расторжение договора на усмотрение банка - к нему надо обращаться и предоставлять подтверждающие документы почему такая срочность. Если рассмотрев документы банк решит что причина уважительная - деньги вернут. Но на самом деле бывает это крайне редко. Чаще всего идёт отказ
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50
Якщо підтвердили замовлення валюти, то отримувачу шльопати прямо до каси, чи спочатку до менагера? Гроші на діджи картці, пластика немає
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:52
Re: ПриватБанк
сразу в кассу
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:53
novichok зразу шльопати до каси, диктуєш номер діджитал, видача - без комісії.
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