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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:45

  Ethereum написав:ДОбра ідея,попробую відкрити. А ще які платинові може приймають?

Ещё 10К можно снять с Нео бесплатно в любом банкомате, итого 30К. Открывайте на родственников или просите друзей :)
На мою новую Нео Приват не ругался (физическая, не вирт).
mikos
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:20

  klug написав:
  Ethereum написав:Так на карту платно ж 0.5%

На Універсальну без комісії - це ж база Прихвата.


А далі куда?
Ethereum
 
Повідомлень: 1561
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1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:02

  Ethereum написав:
  klug написав:
  Ethereum написав:Так на карту платно ж 0.5%

На Універсальну без комісії - це ж база Прихвата.


А далі куда?

А далі до Сусідок - вже вище написали. Підсвинка ж пропонували для подолання ліміту за сумою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:43

  klug написав:
  klug написав:
  Ethereum написав:Так на карту платно ж 0.5%

На Універсальну без комісії - це ж база Прихвата.


А далі куда?

А далі до Сусідок - вже вище написали. Підсвинка ж пропонували для подолання ліміту за сумою.[/quote]

Сусідка тільки НЕО. Раніше були варіанти ОТП ,Альфа....
Ethereum
 
Повідомлень: 1561
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Подякував: 9 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:29

подскажите Стандарт срочный в Привате реально как то разорвать с потерей процентов?
по идее он "без досрочного расторжения". Есть ли варианты?
emeta
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Повідомлень: 1898
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40

  emeta написав:подскажите Стандарт срочный в Привате реально как то разорвать с потерей процентов?
по идее он "без досрочного расторжения". Есть ли варианты?

По идее банки могут досрочно расторгнуть нерасторгаемый депо. Но только при очень уважительной причине - например деньги нужны на срочное лечение. Расторжение договора на усмотрение банка - к нему надо обращаться и предоставлять подтверждающие документы почему такая срочность. Если рассмотрев документы банк решит что причина уважительная - деньги вернут. Но на самом деле бывает это крайне редко. Чаще всего идёт отказ
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50

Якщо підтвердили замовлення валюти, то отримувачу шльопати прямо до каси, чи спочатку до менагера? Гроші на діджи картці, пластика немає
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:52

Re: ПриватБанк

сразу в кассу
mikos
 
Повідомлень: 199
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:53

novichok зразу шльопати до каси, диктуєш номер діджитал, видача - без комісії.
melkh
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  #<1 ... 125126127128
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