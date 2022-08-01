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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:45
Ethereum написав:
ДОбра ідея,попробую відкрити. А ще які платинові може приймають?
Ещё 10К можно снять с Нео бесплатно в любом банкомате, итого 30К. Открывайте на родственников или просите друзей
На мою новую Нео Приват не ругался (физическая, не вирт).
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mikos
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Додано: Нед 31 лип, 2022 21:20
klug написав: Ethereum написав:
Так на карту платно ж 0.5%
На Універсальну без комісії - це ж база Прихвата.
А далі куда?
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Ethereum
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Додано: Нед 31 лип, 2022 22:02
Ethereum написав: klug написав: Ethereum написав:
Так на карту платно ж 0.5%
На Універсальну без комісії - це ж база Прихвата.
А далі куда?
А далі до Сусідок - вже вище написали. Підсвинка ж пропонували для подолання ліміту за сумою.
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klug
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Додано: Пон 01 сер, 2022 07:43
klug написав: klug написав: Ethereum написав:
Так на карту платно ж 0.5%
На Універсальну без комісії - це ж база Прихвата.
А далі куда?
А далі до Сусідок - вже вище написали. Підсвинка ж пропонували для подолання ліміту за сумою.[/quote]
Сусідка тільки НЕО. Раніше були варіанти ОТП ,Альфа....
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Ethereum
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:29
подскажите Стандарт срочный в Привате реально как то разорвать с потерей процентов?
по идее он "без досрочного расторжения". Есть ли варианты?
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emeta
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:40
emeta написав:
подскажите Стандарт срочный в Привате реально как то разорвать с потерей процентов?
по идее он "без досрочного расторжения". Есть ли варианты?
По идее банки могут досрочно расторгнуть нерасторгаемый депо. Но только при очень уважительной причине - например деньги нужны на срочное лечение. Расторжение договора на усмотрение банка - к нему надо обращаться и предоставлять подтверждающие документы почему такая срочность. Если рассмотрев документы банк решит что причина уважительная - деньги вернут. Но на самом деле бывает это крайне редко. Чаще всего идёт отказ
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WallNutPen
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50
Якщо підтвердили замовлення валюти, то отримувачу шльопати прямо до каси, чи спочатку до менагера? Гроші на діджи картці, пластика немає
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novichok
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:52
сразу в кассу
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mikos
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:53
novichok зразу шльопати до каси, диктуєш номер діджитал, видача - без комісії.
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melkh
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