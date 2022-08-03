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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:30

Re: ПриватБанк

Підкажіть по цифровій карті для виплат. Пробував зняти кошти з банкомату через телефон. Банкомат сказав, що перевищено денний ліміт, "спробуйте через 24 години". В додатку виявив, що ліміт чомусь стояв в USD (3000 з чимось) хоча карта гривнева, поставив у гривнях, але після цих змін банкомат знову відмовився видавати гроші з тим же поясненням.
Запитання: проблема була у "валютному" ліміті і через 24 години картка запрацює, чи причина інша?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:06

Re: ПриватБанк

Rebel, стандартні ліміти платіжної системи встановлені в USD. У разі зміни їх, то вже будуть у валюті рахунку.

Також із метою безпеки кеш-ліміти встановлені в сумі 5к грн/день. А в разі зняття через QR-код діє ліміт до 4к грн (начебто на операцію) і цей ліміт не змінюється. Тут краще в підтримки уточнити.

Нові ліміти набирают чинності протягом декількох хвилин (до 5-15 хвилин), приходить відповідне сповіщення.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:34

Re: ПриватБанк

Новая диджитал Уни карта автоматически открывает новый счет (без кредлимита)? А можно новую диджитал открыть как дополнительную к пластику с существующим счетом, где кредлимит уже есть и давно используется (но не перевыпуск, чтобы старый пластик действовал)?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:56

Re: ПриватБанк

  Sagittarius написав:Новая диджитал Уни карта автоматически открывает новый счет...?
Да.

  Sagittarius написав:А можно новую диджитал открыть как дополнительную к пластику с существующим счетом..?
Нет. Если к счёту выпущены несколько карт, то их перевыпустить на цифровые можно. Привязать к счёту можно только платные карты.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:08

Re: ПриватБанк

По цифровій карті для виплат: ліміт зняття готівки на день - 4К (ще кілька днів тому це було менше $100). Хоча банкомат показує ліміт 4К*5=20К.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:11

  Rebel написав:По цифровій карті для виплат: ліміт зняття готівки на день - 4К (ще кілька днів тому це було менше $100). Хоча банкомат показує ліміт 4К*5=20К.


4K на одно снятие, а не на день.
Сегодня снял >6К за два раза в течение пяти минут.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:45

  ramaz написав:4K на одно снятие, а не на день.
Сегодня снял >6К за два раза в течение пяти минут.

Значить в банку бардак. Зняв 4К, після чого навіть 1К не дало зняти. Інформацію про загальні 4К надали у відділенні.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:58

  Rebel написав:
  ramaz написав:4K на одно снятие, а не на день.
Сегодня снял >6К за два раза в течение пяти минут.

Значить в банку бардак. Зняв 4К, після чого навіть 1К не дало зняти. Інформацію про загальні 4К надали у відділенні.

Перший раз можна зняти тільки 4к. Починаючи з наступної доби — 5 разів по 4к.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:17

Re: ПриватБанк

Это видимо само ограничение на снятие без карты. :)
Howl
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