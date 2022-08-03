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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 12:30
Підкажіть по цифровій карті для виплат. Пробував зняти кошти з банкомату через телефон. Банкомат сказав, що перевищено денний ліміт, "спробуйте через 24 години". В додатку виявив, що ліміт чомусь стояв в USD (3000 з чимось) хоча карта гривнева, поставив у гривнях, але після цих змін банкомат знову відмовився видавати гроші з тим же поясненням.
Запитання: проблема була у "валютному" ліміті і через 24 години картка запрацює, чи причина інша?
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Rebel
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:06
Rebel, стандартні ліміти платіжної системи встановлені в USD. У разі зміни їх, то вже будуть у валюті рахунку.
Також із метою безпеки кеш-ліміти встановлені в сумі 5к грн/день. А в разі зняття через QR-код діє ліміт до 4к грн (начебто на операцію) і цей ліміт не змінюється. Тут краще в підтримки уточнити.
Нові ліміти набирают чинності протягом декількох хвилин (до 5-15 хвилин), приходить відповідне сповіщення.
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Howl
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:34
Новая диджитал Уни карта автоматически открывает новый счет (без кредлимита)? А можно новую диджитал открыть как дополнительную к пластику с существующим счетом, где кредлимит уже есть и давно используется (но не перевыпуск, чтобы старый пластик действовал)?
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Sagittarius
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:56
Sagittarius написав:
Новая диджитал Уни карта автоматически открывает новый счет...?
Да.
Sagittarius написав:
А можно новую диджитал открыть как дополнительную к пластику с существующим счетом..?
Нет. Если к счёту выпущены несколько карт, то их перевыпустить на цифровые можно. Привязать к счёту можно только платные карты.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:08
По цифровій карті для виплат: ліміт зняття готівки на день - 4К (ще кілька днів тому це було менше $100). Хоча банкомат показує ліміт 4К*5=20К.
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Rebel
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:11
Rebel написав:
По цифровій карті для виплат: ліміт зняття готівки на день - 4К (ще кілька днів тому це було менше $100). Хоча банкомат показує ліміт 4К*5=20К.
4K на одно снятие, а не на день.
Сегодня снял >6К за два раза в течение пяти минут.
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ramaz
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:45
ramaz написав:
4K на одно снятие, а не на день.
Сегодня снял >6К за два раза в течение пяти минут.
Значить в банку бардак. Зняв 4К, після чого навіть 1К не дало зняти. Інформацію про загальні 4К надали у відділенні.
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Rebel
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:58
Rebel написав: ramaz написав:
4K на одно снятие, а не на день.
Сегодня снял >6К за два раза в течение пяти минут.
Значить в банку бардак. Зняв 4К, після чого навіть 1К не дало зняти. Інформацію про загальні 4К надали у відділенні.
Перший раз можна зняти тільки 4к. Починаючи з наступної доби — 5 разів по 4к.
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Ferlakur
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:17
Это видимо само ограничение на снятие без карты.
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