anton_v_kasyanov написав:Со вчерашнего дня в приложении и на сайте при входе высвечивается
Шановний клієнт! У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.
и предлагается заполнить анкету. Заполняю анкету, в качестве документов о проживании прилагаю фото права собственности на квартиру на жену и свидетельство о браке.
Анкета принимается, но через 5-10 минут сайт опять говорит что нет данных.
Ув. представитель банка!
Вопрос 1: Если что-то не так с документами, может быть можно обратную связь давать? Вопрос 2: А какие собственно документы нужны банку? Если вас не устраивает комбо с правом собственности и свидетельством о браке, то какие документы вас устроят? Договор об аренде?