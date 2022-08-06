anton_v_kasyanov написав:Со вчерашнего дня в приложении и на сайте при входе высвечивается
Шановний клієнт! У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.
и предлагается заполнить анкету. Заполняю анкету, в качестве документов о проживании прилагаю фото права собственности на квартиру на жену и свидетельство о браке.
Анкета принимается, но через 5-10 минут сайт опять говорит что нет данных.
Ув. представитель банка!
Вопрос 1: Если что-то не так с документами, может быть можно обратную связь давать? Вопрос 2: А какие собственно документы нужны банку? Если вас не устраивает комбо с правом собственности и свидетельством о браке, то какие документы вас устроят? Договор об аренде?
Rack написав: Даже в банках не всегда понимают разницу - например, Моно кивал гривой, что все понял - мне нужна именно кредитная-именная!...а прислал дебет...правда, потом разобрались, и повторно переоформили все бесплатно и без оплаты доставок, признав некомпетентность сотрудника.
У моно в бесплатном пакете есть кредитные карты как с дебетным бином (МС), так и с кредитным бином (Visa). Чтобы избежать недоразумений, нужно было сразу просить карту с кредитным бином. Это в платных пакетах (платиновом, железном) кредитные карты только с кредитным бином.