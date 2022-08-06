RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:23

  anton_v_kasyanov написав:Со вчерашнего дня в приложении и на сайте при входе высвечивается

Шановний клієнт!
У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.

и предлагается заполнить анкету. Заполняю анкету, в качестве документов о проживании прилагаю фото права собственности на квартиру на жену и свидетельство о браке.

Анкета принимается, но через 5-10 минут сайт опять говорит что нет данных.

Ув. представитель банка!

Вопрос 1: Если что-то не так с документами, может быть можно обратную связь давать?
Вопрос 2: А какие собственно документы нужны банку? Если вас не устраивает комбо с правом собственности и свидетельством о браке, то какие документы вас устроят? Договор об аренде?

справочка устроит ну или регистрация вне зоны
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:46

Re: ПриватБанк

  anton_v_kasyanov написав:Вопрос 1: Если что-то не так с документами, может быть можно обратную связь давать?
Тут надо в поддержку банка обращаться.

  anton_v_kasyanov написав:Если вас не устраивает комбо с правом собственности и свидетельством о браке, то какие документы вас устроят? Договор об аренде?
Право собственности не равно тому, что Вы там зарегистрированы.
Попробуйте этот документ предоставить в качестве документа подтверждения проживания.
https://diia.gov.ua/services/vityag-z-r ... yi-gromadi
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:58

Re: ПриватБанк

  anton_v_kasyanov написав:Шановний клієнт!
У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.


Это для переселенцев что-то?
Andrey2512
 
Повідомлень: 254
З нами з: 04.04.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:34

  Andrey2512 написав:
  anton_v_kasyanov написав:Шановний клієнт!
У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.


Это для переселенцев что-то?

ну ессно
особенно весело для динамических переселенцев
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:04

  Rack написав: Даже в банках не всегда понимают разницу - например, Моно кивал гривой, что все понял - мне нужна именно кредитная-именная!...а прислал дебет...правда, потом разобрались, и повторно переоформили все бесплатно и без оплаты доставок, признав некомпетентность сотрудника.

У моно в бесплатном пакете есть кредитные карты как с дебетным бином (МС), так и с кредитным бином (Visa). Чтобы избежать недоразумений, нужно было сразу просить карту с кредитным бином.
Это в платных пакетах (платиновом, железном) кредитные карты только с кредитным бином.
Bosstone
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 21.04.10
Подякував: 760 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:29

Re: ПриватБанк

А насколько быстро тропка на НЕО работает в выходные? Или ждать пн надо?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7407
З нами з: 20.01.15
Подякував: 446 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:46

  ol_zy написав:А насколько быстро тропка на НЕО работает в выходные? Или ждать пн надо?

20-30 мин
Hemi
 
Повідомлень: 184
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (244)
06.08.2022 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.