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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:23

  anton_v_kasyanov написав:Со вчерашнего дня в приложении и на сайте при входе высвечивается

Шановний клієнт!
У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.

и предлагается заполнить анкету. Заполняю анкету, в качестве документов о проживании прилагаю фото права собственности на квартиру на жену и свидетельство о браке.

Анкета принимается, но через 5-10 минут сайт опять говорит что нет данных.

Ув. представитель банка!

Вопрос 1: Если что-то не так с документами, может быть можно обратную связь давать?
Вопрос 2: А какие собственно документы нужны банку? Если вас не устраивает комбо с правом собственности и свидетельством о браке, то какие документы вас устроят? Договор об аренде?

справочка устроит ну или регистрация вне зоны
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:46

Re: ПриватБанк

  anton_v_kasyanov написав:Вопрос 1: Если что-то не так с документами, может быть можно обратную связь давать?
Тут надо в поддержку банка обращаться.

  anton_v_kasyanov написав:Если вас не устраивает комбо с правом собственности и свидетельством о браке, то какие документы вас устроят? Договор об аренде?
Право собственности не равно тому, что Вы там зарегистрированы.
Попробуйте этот документ предоставить в качестве документа подтверждения проживания.
https://diia.gov.ua/services/vityag-z-r ... yi-gromadi
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:58

Re: ПриватБанк

  anton_v_kasyanov написав:Шановний клієнт!
У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.


Это для переселенцев что-то?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:34

  Andrey2512 написав:
  anton_v_kasyanov написав:Шановний клієнт!
У нашій клієнтській базі відсутні актуальні дані про Вас, передбачені вимогами НБУ.


Это для переселенцев что-то?

ну ессно
особенно весело для динамических переселенцев
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:04

  Rack написав: Даже в банках не всегда понимают разницу - например, Моно кивал гривой, что все понял - мне нужна именно кредитная-именная!...а прислал дебет...правда, потом разобрались, и повторно переоформили все бесплатно и без оплаты доставок, признав некомпетентность сотрудника.

У моно в бесплатном пакете есть кредитные карты как с дебетным бином (МС), так и с кредитным бином (Visa). Чтобы избежать недоразумений, нужно было сразу просить карту с кредитным бином.
Это в платных пакетах (платиновом, железном) кредитные карты только с кредитным бином.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:29

Re: ПриватБанк

А насколько быстро тропка на НЕО работает в выходные? Или ждать пн надо?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:46

  ol_zy написав:А насколько быстро тропка на НЕО работает в выходные? Или ждать пн надо?

20-30 мин
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:37

Re: ПриватБанк

  cohan написав:справочка устроит ну или регистрация вне зоны

Странно, а я дкмал что у офф представителя банка чуть другой ник.

  Howl написав:Право собственности не равно тому, что Вы там зарегистрированы.

Предтавляете, очень многие оказывается в нашей стране живут не по месту регистрации. Особенно сейчас.
anton_v_kasyanov
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:10

Re: ПриватБанк

Підкажіть, чи дають зараз кредитні ліміти по карті УНІ?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:35

  stuermer01 написав:Підкажіть, чи дають зараз кредитні ліміти по карті УНІ?

Чи дають з нуля не скажу,але сьогодні банк підняв мені ліміт с 10 до 50т.за власною ініціативою.Та десятка лежала в мене незайманою десь з рік.
novichok
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