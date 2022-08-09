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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:19
anton_v_kasyanov написав: cohan написав:
справочка устроит ну или регистрация вне зоны
Странно, а я дкмал что у офф представителя банка чуть другой ник.
Howl написав:
Право собственности не равно тому, что Вы там зарегистрированы.
Предтавляете, очень многие оказывается в нашей стране живут не по месту регистрации. Особенно сейчас.
главное понимать - в чей карман, Вы, видимо, не понимаете...
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:29
Робив вчора оплату в Next за реквізитами з картки Пумб на 14к грн, і приват спершу захотів підтвердження через гарячу лінію, коли його пройшов сказали через кілька хвилин платіж пройде. Через 12 годин платіж далі чекає підтвердження, написав в підтримку ті відписали: "На жаль, за рішенням банку оплата не може бути проведена. Рекомендуємо виконувати платіж з банку, якому належить ця карта або інші сервіси."
Хтось з таким стикався? Чи є сенс пробувати знову карткою Пумба, чи пробувати інші картки? Регулярно роблю схожі платежі, але карткою Пумба вперше.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:17
Попробуйте оплатить 7+7, корезоид непредсказуем
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Додано: Вів 09 сер, 2022 17:02
Пансер
рахунок отримувача 2620 чи 2600?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:54
KVV написав:
рахунок отримувача 2620 чи 2600?
2600
Не раз платив на цей рахунок, раніше все було ОК
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:10
Пансер написав: KVV написав:
рахунок отримувача 2620 чи 2600?
2600
Не раз платив на цей рахунок, раніше все було ОК
было тоже самое - но есть таблетка от такого
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