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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:19

  anton_v_kasyanov написав:
  cohan написав:справочка устроит ну или регистрация вне зоны

Странно, а я дкмал что у офф представителя банка чуть другой ник.

  Howl написав:Право собственности не равно тому, что Вы там зарегистрированы.

Предтавляете, очень многие оказывается в нашей стране живут не по месту регистрации. Особенно сейчас.


главное понимать - в чей карман, Вы, видимо, не понимаете...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:29

Re: ПриватБанк

Робив вчора оплату в Next за реквізитами з картки Пумб на 14к грн, і приват спершу захотів підтвердження через гарячу лінію, коли його пройшов сказали через кілька хвилин платіж пройде. Через 12 годин платіж далі чекає підтвердження, написав в підтримку ті відписали: "На жаль, за рішенням банку оплата не може бути проведена. Рекомендуємо виконувати платіж з банку, якому належить ця карта або інші сервіси."
Хтось з таким стикався? Чи є сенс пробувати знову карткою Пумба, чи пробувати інші картки? Регулярно роблю схожі платежі, але карткою Пумба вперше.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:17

Попробуйте оплатить 7+7, корезоид непредсказуем :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:02

Пансер
рахунок отримувача 2620 чи 2600?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:54

Re: ПриватБанк

  KVV написав:рахунок отримувача 2620 чи 2600?

2600
Не раз платив на цей рахунок, раніше все було ОК
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:10

  Пансер написав:
  KVV написав:рахунок отримувача 2620 чи 2600?

2600
Не раз платив на цей рахунок, раніше все було ОК


было тоже самое - но есть таблетка от такого
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:06

Re: ПриватБанк

Вітаю! Хелп мі :D
Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса? Таємницю прошу в пп. Дякую
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:16

Re: ПриватБанк

  valya написав:Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса?

класика ж - приват вклад
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:36

  chipmunk написав:
  valya написав:Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса?

класика ж - приват вклад

Но ток ОДИН раз в день!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:52

  valya написав:Вітаю! Хелп мі :D
Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса? Таємницю прошу в пп. Дякую

А можна спитати - навіщо це тепер, якщо всі варіанти виходу окрім тієї ж готівки, тепер з комісією?
M-Audio
 
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