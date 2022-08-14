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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:16

  Amethyst написав:
  chipmunk написав:
  valya написав:Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса?

класика ж - приват вклад

Но ток ОДИН раз в день!

Один раз на один Приватвклад)
А Приватвклад може бути не один)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:23

  M-Audio написав:
  valya написав:Вітаю! Хелп мі :D
Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса? Таємницю прошу в пп. Дякую

А можна спитати - навіщо це тепер, якщо всі варіанти виходу окрім тієї ж готівки, тепер з комісією?

КДВ у коллеги/родни,который в другой области,не?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:23

  motosmile написав:
  Amethyst написав:
  chipmunk написав:класика ж - приват вклад

Но ток ОДИН раз в день!

Один раз на один Приватвклад)
А Приватвклад може бути не один)

Агаа, и открыть их нуна заранее, а не в день пополнения
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:42

Приват-вклад

Если есть Приват-вклад, то какие есть варианты пополнить его без комиссии?
кэшем в терминал и все?
romanauscas
 
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romanauscas Будь яку приватівську карточку особи власника ПВ треба вперед засунути в термінал.
Ой+
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romanauscas
+ с кдв
alibob
 
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  #<1 ... 129130131132
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