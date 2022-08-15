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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:16
Amethyst написав: chipmunk написав: valya написав:
Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса?
класика ж - приват вклад
Но ток ОДИН раз в день!
Один раз на один Приватвклад)
А Приватвклад може бути не один)
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motosmile
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:23
M-Audio написав: valya написав:
Вітаю! Хелп мі
Чи є варіант зарахувати готівку грн на КДВ без коміса? Таємницю прошу в пп. Дякую
А можна спитати - навіщо це тепер, якщо всі варіанти виходу окрім тієї ж готівки, тепер з комісією?
КДВ у коллеги/родни,который в другой области,не?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:23
motosmile написав: Amethyst написав: chipmunk написав:
класика ж - приват вклад
Но ток ОДИН раз в день!
Один раз на один Приватвклад)
А Приватвклад може бути не один)
Агаа, и открыть их нуна заранее, а не в день пополнения
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Amethyst
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Додано: Нед 14 сер, 2022 11:42
Если есть Приват-вклад, то какие есть варианты пополнить его без комиссии?
кэшем в терминал и все?
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romanauscas
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:26
romanauscas Будь яку приватівську карточку особи власника ПВ треба вперед засунути в термінал.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:30
romanauscas
+ с кдв
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alibob
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:58
На Унівесальній є долари. Яким чином можна їх зняти без комісії?
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KIM30
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:19
KIM30 написав:
На Унівесальній є долари. Яким чином можна їх зняти без комісії?
Через депозит (от 1 мес)
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Кащей
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:52
Кащей написав: KIM30 написав:
На Унівесальній є долари. Яким чином можна їх зняти без комісії?
Через депозит (от 1 мес)
А якщо достроково розірвати?
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KIM30
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:07
KIM30 Якщо достроково розірвати, тоді лише повернення на уні.
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melkh
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