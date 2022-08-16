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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:31

А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:03

  Striker написав:А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?

давно вже.. конк останній із могіканів
greenozon
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 130131132133
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