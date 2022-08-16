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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:31
А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
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Striker
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:03
Striker написав:
А що, червона доріжка на ПУМБ всьо? Тільки через Конкорд?
давно вже.. конк останній із могіканів
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greenozon
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